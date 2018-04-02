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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية بالقرب من السواحل الاطلسية . وستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق الاطلسين الكبير والمتوسط مع نزول بعض الزخات المتفرقة والعواصف بعد الزوال ، في حين ستبقى الاجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب بباقي الجهات الأخرى.
وسيلاحظ هبوب زوابع رملية ستهم محليا الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.
وستهب الرياح معتدلة الى منتظمة نوعا ما وستهب من القطاع الجنوبي بالجنوبي بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وضعيفة من القطاع الغربي بباقي المناطق الاخرى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و 08درجات بالمرتفعات، وما بين 09 و15 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب والشاوية والرحامنة والحوز والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية وسوس والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية ،وما بين 16 و21 درجة بأقصى الجنوب.
أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات ومنطقة طنجة واللوكوس والواجهة المتوسطية ، وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والغرب والشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة والحوز والرحامنة وسهول تادلة وسوس وبالقرب من السواحل الجنوبية والوسطى ، وما بين 27 و32 درجة بالجنوب الشرقي والاقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول سواحل المحيط الأطلسي.