"العنف المدرسي" موضوع يوم دراسي بمديرية ميدلت

ياسين أوشن

مع تفشي العنف داخل المؤسسات التربوية، وما ينتج عنه من ضحايا في صفوف التلاميذ والأساتذة على حد سواء؛ نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بميدلت، يوما دراسيا لتسليط الضوء على العنف المدرسي في موضوع: "نحو مقاربة تشاركية للحد من العنف بالوسط المدرسي"، تحت شعار:" جميعا من أجل مدرسة مواطنة وبدون عنف".

وعرف اليوم الدراسي، الذي يندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية والحد من العنف بالوسط المدرسي، والحد من مختلف الممارسات الأخرى المشينة، التي تتهدد المجتمع المدرسي، (عرف) مشاركة كل من مصطفى السليفاني، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بميدلت، بحضور ممثلي مختلف القطاعات الإقليمية المتدخلة، من الأمن الوطني، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، والشبيبة والرياضة، والصحة، والعدل، والداخلية، والمجلس العلمي المحلي، بصفتهم أعضاء في مجلس التنسيق الإقليمي لرصد العنف بالوسط المدرسي، وممثلين عن مديرات ومديري المؤسسات التعليمية، والمفتشين التربويين ومنسقي جماعات الممارسات المهنية، وممثل جمعيات الآباء بالمجلس الإداري للأكاديمية، ومنسق المجلس الإقليمي لتنسيق التفتيش، وممثلي مجالس التدبير والأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية من أساتذة وتلاميذ، إضافة إلى رؤساء عدد من المصالح والمكاتب بالمديرية الإقليمية.

وفي هذا السياق، أصدرت المديرية بلاغا في الموضوع، مؤكدا أن " العنف، سواء الممارس في حق التلميذات والتلاميذ، أو في حق الأطر الإدارية والتربوية العاملة بالمؤسسات التعليمية، سلوك منبوذ بكل المقاييس التربوية، والأخلاقية، والنفسية والاجتماعية"، مضيفا أن " التصدي للعنف بالوسط المدرسي، في صدارة اهتمامات وانشغالات مختلف المسؤولين الإداريين والتربويين".

ويدعو البيان ذاته الذي تتوفر "هسبريس" على نسخة منه، إلى ضرورة " اعتماد البعد التشاركي في التصدي لحالات العنف، من خلال إشراك مختلف الأطراف المعنية والفاعلة"، علاوة على " عدم التساهل مع أي ممارسة مشينة تستهدف المجتمع المدرسي، واعتبار ذلك من أحد الواجبات الأساسية للإدارة".

ويؤكد البيان نفسه في الختام " على أن موضوع هذا اليوم الدراسي ليس ظرفيا، وغير محكوم بالمناسباتية، لأنه يمس جوهر وظيفة المدرسة، المتمثل في التربية على المواطنة، وترسيخ قواعد السلوك المدني"، مستدلا بما قاله الملك في رسالته "الموجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية التي نظمها المجلس الأعلى للتعليم حول "المدرسة والسلوك المدني"".