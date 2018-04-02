جمعيات تشخّص مشاكل وحاجيات مدينة وادي زم

صالح الخزاعي من خريبكة

تفاعلا مع تفكيك خلية إرهابية بعض عناصرها من مدينة وادي زم، انبرت عددٌ من جمعيات المجتمع المدني للتنويه باليقظة والعمل الاستباقي للمديرية العامة للأمن الوطني لحماية الاستقرار ببلادنا، من جهة، وتسليط الضوء، من جهة ثانية، على "تصاعد درجة الاحتقان الاجتماعي بالمدينة بشكل أصبح يهدد الاستقرار الاجتماعي، مفرزا ظـواهر وأفعال جرمية متطورة شكلا ومضمونا، كالهجرة السرية والانتحارات والسرقات المنظمة والابتزاز الجنسي والالتحاق بالجماعات المتطرفة، وصولا إلى تشكيل الخلايا الإرهابية".

وجاء في بيان موجه إلى الرأي العام، وموقع من لدن 14 جمعية، أن "الجمعيات تتابع بشكل متواصل الأوضاع والمستجدات المحلية للمدينة، وتؤكد أنها، بالقدر الذي ننوه بالعمل الجبار الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والنظام العام، فإنها تنبه إلى الإرادة الظاهرة في تهميش المدينة وعدم تنميتها، من خلال إقصائها من كل مخططات التنمية، رغم أدوارها التاريخية في محاربة الاستعمار الفرنسي والمقاومة من أجل استقلال المملكة المغربية".

وجاء في البيان، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوضعية الكارثية للمدينة، والتي تنذر بتحولات ومآلات لا أحد يتوقع توجهاتها وسرعتها، راجعة إلى أعطاب في السياسات العمومية الموجهة للمدينة، وإلى ارتجالية وقصور رؤية تدبير المجلس البلدي الذي يسير شؤون وادي زم، بعدم قيامه بالصلاحيات الموكولة له بنص القانون والدستور".

وصنّف موقعو البيان المشاكلَ التي تعيشها المدينة إلى أربعة أصناف، حيث أشاروا إلى أن الجانب الاقتصادي يعرف "غياب حي صناعي بالمدينة لجلب المستثمرين"، و"تفاقم ظاهرة البطالة من جراء إغلاق معمل للنسيج والتسريح التعسفي للمستخدمين"، و"ترحيل شركتين إلى مدن أخرى"، و"الإجهاز على شركة وتحويلها لتجزئة سكنية لن تغني الشباب العاطل في شيء"، وغياب إرادة حقيقية من طرف المجمع الشريف للفوسفاط للنهوض بالمدينة اقتصاديا".

وعن الجانب الاجتماعي، سطّرت الجمعيات في بيانها "نقص الحملات الأمنية بالأحياء المستصلحة"، و"الوضع الكارثي الذي تعرفه المدينة على المستوى الصحي، خاصة بمستشفى محمد الخامس الذي يتّسم بانعدام أطباء مختصين، وخصاص مهول في الممرضين والأدوية وآلات التشخيص"، إضافة إلى "ضرب المدرسة العمومية مقابل تشجيع التعليم الخصوصي، وهذا يتنافى مع الدخل الفردي لمعظم الأسر الفقيرة، مما يؤدي إلى الهدر المدرسي".

أما الجانب السياسي، فقد ربطه البيان بـ"ارتجالية وارتباك وغياب رؤية استشرافية في تدبير المجلس البلدي"، و"غياب فضاءات للشباب بتجهيزات حديثة تلبي متطلباتهم لتفريغ طاقاتهم"، و"هيمنة وتقوية الأتباع لأسباب انتخابية جعلت المدينة داخل نفق مسدود"، و"تحويل باريس الصغيرة إلى قرية نتيجة سياسة ذات رؤية محدودة أنتجت أحياء مستصلحة دمرت المدينة وكبحت نموها وتوسعها".

وجاء في البيان ذاته أن المشاكل المصنفة ضمن الجانب الثقافي تتمثل أساسا في "غياب قاعة للمحاضرات الدولية والوطنية والمحلية"، و"غياب الفرحة والفرجة والابتسامة عن المدينة لأسباب مجهولة ضيقت وسجنت إبداعات الشباب"، و"غياب سياسة ثقافية لامتصاص ميولات التطرف والإجرام والانحراف ونشر قيم الفرح والتعاون"، و"غياب مكتبة نموذجية توفر شروط القراءة لتنور المهتمين وتوجه الشباب وتثقفهم".

ولم يكتف البيان بتعداد المشاكل، بل ضمّ في ختامه مجموعة من المطالب على شكل توصيات "ستنكب الجمعيات على الاشتغال عليها مع الإطارات الوطنية الصادقة ومع الغيورين على المدينة"، وتتمثل في "ضرورة انكباب السلطات الوصية والمجالس المنتخبة محليا وإقليميا وجهويا على إدراج المدينة ضمن مخططات التنمية، وانكباب الحكومة على إدراج المدينة ضمن أوراشها الكبرى، والعمل المستعجل على جعل المدينة موقعا ثقافيا من خلال خطة تستثمر رأسمالها التاريخي والثقافي وتراثها اللامادي"، مشيرا إلى أن "تنسيق الجمعيات يملك برنامجا متكاملا في الموضوع والأطر القادرة على تنفيذه".

وأكّد موقعو البيان على "ضرورة تعزيز الأمن بالمدينة وتجهيزه لوجيستيكيا، والتنبيه إلى مخاطر التطرف والتشدد التي يؤدي إليها تشجيع التعليم الديني كما حدث مع معتقلي خلية وادي زم الذي يروج أنهم يتلقون تعليمهم في مدارس دينية غير منفتحة"؛ فيما شدّدت الجمعيات على "استعدادها الدائم في الدفاع عن القضايا العليا والثابتة للمملكة، مع التنبيه إلى أن التأخر في معالجة المعضلات الكبرى بالمدينة المرتبطة بالبطالة والأمية والهذر المدرسي والأمراض النفسية، وستكون تكلفته كبيرة على الاستقرار الاجتماعي والأمني".