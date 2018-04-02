24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4307:1113:3617:0519:5221:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. بوريطة: تيفاريتي ولحلو أراض مغربية .. والمملكة تحتفظ بحق الدفاع (5.00)

  2. جامعي أمريكي يستعرض ترجمات القرآن للإنجليزية (5.00)

  3. قبل تقرير أبريل .. أمريكا تواصل موقفها "الضبابي" من الصحراء (5.00)

  4. حركتا فتح وحماس تطالبان بمحاكمة قادة إسرائيل (5.00)

  5. بقرار رئاسي .. الجزائر تدعم رسميا المغرب لتنظيم مونديال 2026 (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | انتخاب كاوجي كاتبا جهويا لـ"المصباح" بمراكش

انتخاب كاوجي كاتبا جهويا لـ"المصباح" بمراكش

انتخاب كاوجي كاتبا جهويا لـ"المصباح" بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 02 أبريل 2018 - 04:47

انتخب المؤتمر الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة مراكش أسفي، الذي انعقد الأحد بمدينة مراكش، مولاي عبد العزيز كاوجي كاتبا جهويا للحزب بالأغلبية.

المؤتمر، الذي أشرف عليه نبيل الشيخي ومحمد الطويل عضوا الأمانة العامة للحزب نفسه، انتهى إلى التصويت على عبد العزيز كاوجي، عضو الكتابة الجهوية السابقة، بـ124 صوتا مقابل 76 صوتا حصل عليها منافسه حسن عديلي، البرلماني عن إقليم آسفي.

وتميزت عملية الانتخاب المذكورة بحصول ستة أسماء على 10 % من الأصوات وهم، إضافة إلى كاوجي وعديلي، أحمد المتصدق وأمينة العمراني الإدريسي،ومنير الورزازي ومحمد بركات؛ لكن الأربعة الأخيرين اعتذروا وقبل اعتذارهم وفق مسطرة الانتخاب.

يشار إلى أن كاوجي عضو مجلس جهة مراكش أسفي، وموظف بمندوبية الصناعة سبق أن أعفي من لدن الوزير المكلف بهذا القطاع؛ وهو ما جعله يلقى تعاطفا كبيرا من قبل فرق جميع الأحزاب بمجلس جهة مراكش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.