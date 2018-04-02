انتخاب كاوجي كاتبا جهويا لـ"المصباح" بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

انتخب المؤتمر الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة مراكش أسفي، الذي انعقد الأحد بمدينة مراكش، مولاي عبد العزيز كاوجي كاتبا جهويا للحزب بالأغلبية.

المؤتمر، الذي أشرف عليه نبيل الشيخي ومحمد الطويل عضوا الأمانة العامة للحزب نفسه، انتهى إلى التصويت على عبد العزيز كاوجي، عضو الكتابة الجهوية السابقة، بـ124 صوتا مقابل 76 صوتا حصل عليها منافسه حسن عديلي، البرلماني عن إقليم آسفي.

وتميزت عملية الانتخاب المذكورة بحصول ستة أسماء على 10 % من الأصوات وهم، إضافة إلى كاوجي وعديلي، أحمد المتصدق وأمينة العمراني الإدريسي،ومنير الورزازي ومحمد بركات؛ لكن الأربعة الأخيرين اعتذروا وقبل اعتذارهم وفق مسطرة الانتخاب.

يشار إلى أن كاوجي عضو مجلس جهة مراكش أسفي، وموظف بمندوبية الصناعة سبق أن أعفي من لدن الوزير المكلف بهذا القطاع؛ وهو ما جعله يلقى تعاطفا كبيرا من قبل فرق جميع الأحزاب بمجلس جهة مراكش.