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فيسبوك يفك ارتباط "الميزان والمصباح" في تاونات

فيسبوك يفك ارتباط "الميزان والمصباح" في تاونات
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 03:35

دعت تنسيقية حزب الاستقلال غفساي بتاونات، في بيان أصدرته، قيادة الحزب ومفتشيته بتاونات إلى "التوقف عن الاشتغال جنبا إلى جنب مع حزب العدالة والتنمية في جميع المجالس المنتخبة ومجموعة الجماعات والخير والغيث".

جاء ذلك، حسب ما أورده البيان ذاته، الذي ذكر أن "حزب الاستقلال أدى الضريبة الوطنية بتنسيقه مع الحزب ذاته، وها هو، الآن، يتعرض بإقليم تاونات لوابل من الانتقاد الهدام والطعن من الخلف"، بعدما "أقدم الناشط الفيسبوكي وكاتب فرع حزب العدالة والتنمية بالورتزاغ، العياشي كيمية، على نشر تدوينة على حائطه تحمل صورة النائب البرلماني الحاج المفضل الطاهري، بعنوان عريض: عذرا سيدي النائب أنت لا تمثلني، ولا يشرفني ذلك".

وأورد البيان ذاته أن ناشط حزب العدالة والتنمية أقدم، كذلك، "على توجيه خطاب قدحي ودون المستوى للمناضل الشريف، ومناضل القرب، والاستقلالي القح، الحاج المفضل الطاهري".

من جانبه اعتبر كمية العياشي، كاتب فرع حزب العدالة والتنمية بالورتزاغ بإقليم تاونات، مضمون بيان حزب الاستقلال بتاونات "تعديا سافرا على حرية التعبير، ومسا صريحا بمبدأ النقد والمساءلة الذي يعتبر من أبرز قيم الديمقراطية".

وأكد المتحدث ذاته، في رده على بيان الاستقلاليين، أنه لم يطعن في الشرعية التمثيلية للبرلماني الاستقلالي، موردا في رده، الذي اطلعت عليه هسبريس، أنه عبر عن رأيه في أداء البرلماني المذكور داخل قبة البرلمان، "كما يعبر كل المواطنين عن آرائهم في كل من يتحمل مسؤولية الشأن العام، سواء كان وزيرا أو برلمانيا أو رئيس جماعة".

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