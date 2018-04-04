توقعات الأرصاد الجوية لحالة طقس اليوم الأربعاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، تشكل سحب منخفضة كثيفة بعض الشيء، مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة بمنطقة طنجة.

ومن المتوقع انتشار سحب أخرى منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية محلية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي وذلك خلال الليل والصباح، وخلال الظهيرة سيلاحظ تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وبجنوب المنطقة الشرقية حيث الفرصة مهيئة لنزول قطرات مطرية متفرقة، فيما ستبقى السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي الجهات.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بالسفوح الجنوبية الشرقية ومن القطاع الشمالي بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بداخل الأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و7 درجات بالمرتفعات، وما بين 7 و12 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب والشاوية، وما بين 11 و14 درجة بباقي المناطق الشمالية والمناطق الوسطى والساحل المتوسطي ومنطقة سوس وشمال الاقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي، وما بين 16 و21 درجة باقصى الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 11 و20 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال البلاد، وما بين 23 و29 درجة بالمناطق الوسطى وشمال الاقاليم الصحراوية، وما بين 28 و34 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان غرب البوغاز وقليل الهيجان إلى هائج شرقه، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وطانطان ليصبح قوي الهيجان إلى جد هائج عند الصباح، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل وسيكون مؤقتا قليل الهيجان إلى هائج عند الصباح ما بين طانطان وبوجدور.