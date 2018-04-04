خبراء يدعون إلى تقارب مدرستي الفلسفة والقانون

هسبريس من فاس

دعا المصطفى المريزق، مؤسس نادي الثقافة والمواطنة بفاس، إلى "رد الاعتبار للفضاء العمومي المغلق والمنغلق، والعمل على فتحه في وجه الجميع، انطلاقا مما تمليه المرحلة من استحضار للضمير الجمعي الثقافي، لمواجهة كل أشكال التحديات، في إطار التفاعل الإيجابي مع الاحتجاجات التي تشهدها بلادنا من الريف إلى جرادة مرورا بزاكورة والرشيدية، في ظل أزمة الوساطة والثقة، وغياب ثقافة الحوار وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، من دون رد فعل، ولا أي إهمال فعال للتنظيم والتأطير القاعدي الذي يعتبر الدينامو الحقيقي لحماية المؤسسات السياسية والحزبية والاجتماعية".

أما عز العرب لحكيم بناني، بصفته أستاذا جامعيا وباحث في الهيرمونيطيقا والفلسفة العلمية والفلسفة الإسلامية، فقد أشار في مداخلة ألقاها خلال مشاركته في لقاء علمي حول "ثقافة الاحتجاج..الأخلاق القيم والقانون...والعلاقة بينهما"، وهو حوار هادئ بين المدرسة الفلسفية والمدرسة القانونية، إلى أن "الأمر يتعلق بإشكال التوتر بين الأخلاق والقانون، ولاسيما عندما يتم الاحتجاج على قوانين ظالمة أو غير منصفة باسم العدل الإلهي أو العدالة الكونية أو القيم القبلية".

وأضاف بناني، في كلمته حول مضمون كتابه "ثقافة الاحتجاج بين الفلسفة والقانون"، أن "استكمال العلاقة المذكورة من خلال التشكيك في وجود قانون فوق القانون أو عدالة فوق التشريع، إذ يعيد الكتاب الصلة بين الفلسفة والقانون بعدما انقطعت بينهما إثر ظهور براديغم العلوم الإنسانية"، وزاد: "عندما نسعى إلى ربط الفلسفة بالحداثة، فإننا نعيد ربطها من جديد بقيم القانون التي طورها فلاسفة العقد الاجتماعي والإنجليز؛ ذلك أن أغلب الفلاسفة كانوا رجال قانون على خلاف الفلسفة اليوم".

وقال المتحدث ذاته، خلال الندوة التي احتضنتها قاعة غرفة الصناعة والخدمات بفاس، في إطار النسخة الثانية من نادي الثقافة المواطنة 3C، إن "إشكال الاحتجاج يأخذ بعين الاعتبار أن القانون لا يعتبر دوما إطارا مرجعيا ثابتا ينصاع له الجميع؛ كما أن الاحتجاج يعتمد على مقولات الفكر السياسي مثل العنف والصراع والسلطة، ويضعها في مرتبة أعلى من مقولات الفكر القانوني، بحكم التأثير الفرنسي وعدم الإيمان بأن القانون الوضعي هو الإطار المرجعي الوحيد الذي ينظم الاحتجاج".

من جهته اعتبر أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري، أن "الموضوع الذي يحمله الكتاب وهذه الندوة هو وسيلة لخلق جسور أكاديمية بين الفلسفة والأخلاق والقانون، من أجل إعادة الاعتبار إلى القانون المقارن وفلسفة القانون"، داعيا في الوقت ذاته إلى "العمل على توفير شروط الانتقال الثقافي ببلادنا"، مستحضرا "كيف ساهمت ثقافة الاحتجاج في تطوير المسار الديمقراطي ولازالت"، وأن "الاحتجاج ظاهرة صحية تعمل على البحث عن حلول للمشاكل، بعيدا عن النفاق الاجتماعي الذي يعرقل الفعل الثقافي والعلمي والاجتماعي النظيف، وبعيدا عن السياسة المبتذلة وعن الأيديولوجيا، وبعيدا أيضا عن مقاربة الردع والعقوبة السالبة للحريات".

وأشارت أغلب التدخلات إلى "ضرورة توثيق هذا الحوار بين الفلسفة والقانون، عبر توسيع دائرته ليشمل الأحزاب السياسية الضرورية للديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني، من خلال العرائض التي ينص عليها الدستور، والفاعلين الترابيين عبر جهات المملكة، والمؤسسات الثقافية الضرورية لحياة الناس".

وختم عز العرب لحكيم بناني اللقاء بحفل توقيع كتاب "ثقافة الاحتجاج بين الفلسفة والقانون..مقالات في الأخلاق والسياسة"، وبتواصل مفتوح مع عموم الحاضرين؛ فيما وعد المريزق عموم الحاضرين بتنظيم النسخة الثالثة في غضون شهر ماي المقبل.