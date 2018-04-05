الأوقاف توقف أشغال إصلاح مقبرة باشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

أقدم مندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإقليم اشتوكة آيت باها على معاينة أشغال إصلاح مقبرة بدوار "البويبات"، همّت بناء مرافق وتزويدها بالماء والكهرباء، فضلا عن تهيئة ممرات بداخلها، وتوسعة مداخلها، وإزالة الأعشاب الجافة والأزبال، فأمر بوقفها، ما أثار استنكار الجمعية الساهرة على عملية إصلاح وتهيئة المرفق الديني.

الحسين بوسموم، عن جمعية البويبات للتنمية والتربية والتضامن، أورد في تصريح لهسبريس: "الأشغال استمرت بهذه المقبرة منذ حوالي 3 أشهر، وشارفت على الانتهاء، لنفاجأ بمندوب الأوقاف والشؤون الإسلامية في زيارة للمقبرة، حيث أمر العمال بالتوقف عن مواصلة الأشغال وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، بداعي غياب ترخيص في الموضوع".

وأضاف المتحدّث: "أمام هذا التصرف الصادر عن مندوب وزارة الأوقاف، والذي فعّله خارج أوقات العمل الإدارية وبدون إشعار للجمعية، وجهنا إليه رسالة، عبّر فيها مكتب الجمعية عن استغرابه للواقعة، مطالبا بتوضيحات وافية حول حيثيات هذا السلوك، غير أنه رفض تسلمها من يد أعضاء المكتب ومن يد مفوض قضائي".

مندوب الأوقاف والشؤون الإسلامية باشتوكة آيت باها، محمد آيت محند، أوضح في اتصال أجرته معه هسبريس أن مصالح مندوبيته توصلت بشكاية في انتهاك حرمة المقبرة والموتى، "فجرى الانتقال إلى المكان، تفعيلا للظهير الشريف المتعلق بمدونة الأوقاف، لاسيما المادة 50، التي تنص صراحة على كون الإشراف على المقابر اختصاص حصري لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية".

وأضاف المسؤول عن الشؤون الإسلامية والأوقاف باشتوكة: "أمام انتهاك حرمة هذا المرفق الديني، وبعد المعاينة الميدانية، ستتم إحالة الملف على مصلحة المنازعات بنظارة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي تتولى متابعته"، نافيا أن يكون أي شطط في تصرفه أو أي منع لأي شكل من أشكال إصلاح المرفق.

وزاد موضحا: "فقط مارست اختصاصا يخوله القانون، من منطلق كون عقارات المقابر وحرمة الموتى من صميم اختصاص سلطة الشأن الديني"، مردفا: "لسنا ضد أي إصلاح من هذا القبيل، فقط كان لزاما إخبار المندوبية والتنسيق معها".