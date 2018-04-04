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الرئيسية | جهات | جماعة العدل والاحسان تدين "مضايقات" في اشتوكة

جماعة العدل والاحسان تدين "مضايقات" في اشتوكة

جماعة العدل والاحسان تدين "مضايقات" في اشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأربعاء 04 أبريل 2018 - 11:35

أدانت جماعة العدل والإحسان بإقليم اشتوكة آيت باها ما وصفه بيان صادر عنها بـ"استمرار مسلسل المضايقات لأعضاء الجماعة على الصعيدين المحلي والوطني"؛ وذلك في أعقاب ما تعرض له أحد أعضائها باشتوكة من "استفزاز"، تمثل في "قيام عناصر من جهاز المخابرات، مرفوقين بدركيين بزيهم الرسمي، على متن سيارة خاصة، ومطالبته بفتح بيته لتفتيشه، ما امتنع عنه في غياب أي إذن قضائي"، وفق تعبيرها.

"شاب آخر من الجماعة تعرض لمضايقات متتالية خلال شهر مارس المنصرم، من قبل أحد عناصر جهاز المخابرات، في محاولة يائسة تهدف إلى تجنيده كمخبر وتوظيفه للتجسس على أنشطة الجماعة"، وفقا للبيان، الذي سرد أشكالا أخرى من "التضييق الممنهج"، متمثلة في "إقدام السلطات المخزنية بمدينة بيوكرى على رفض تسلم ملف إشعاري بعقد جمع عام تأسيسي لجمعية نسائية بالمدينة، بدعوى وجود بنت أحد أعضاء جماعة العدل والإحسان ضمن لائحة اللجنة، مشترطة استبعادها لتسلم الإخبار".

تصرفات تقول عنها "الجماعة" إنها "تنضاف إلى سلسلة من السلوكات السلطوية، التي تتجلى في حرمان جمعيات مدنية ومكاتب نقابية من الوصل القانوني، رغم حصول بعضها على حكم قضائي، إلى حد وصلت معه اجتهادات السلطة إلى منع جمعية من الوصل فقط بسبب حضور عضو من الجماعة في الجمع العام".

وجدّدت الوثيقة تنديد وشجب جماعة العدل والإحسان باشتوكة آيت باها "تطاول جهاز المخابرات على أبناء الجماعة ومضايقته لهم في حياتهم العادية وفي أنشطتهم المهنية"، معتبرة أن "هذه المضايقات والتصرفات الاستفزازية تندرج في إطار محاولات يائسة لاختراق الجماعة والتجسس على أنشطتها التي يعرفها الخاص والعام من أبناء الشعب المغرب "، كما حملت كامل المسؤولية للدولة المغربية عما "قد يتعرض له أي عضو من أعضاء الجماعة من مكروه، بسبب هذه الاستفزازات المتسمة بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - منشق عن الجماعة الأربعاء 04 أبريل 2018 - 11:50
رأسمال الجماعة هو المزايدات الكلامية و النفخ على الجمر و سكب الزيت على النار و إشعال فتيل الفتن ما ظهر منها وما بطن في البلاد و العباد. يستحسن لها أن تبتعد عن المغرب و المغاربة الأحرار فهم قادرين على حل مشاكلهم بعيدا عن تجار المقدس الديني الذين يتوفقون عن خدام الدولة في المكر و الخداع من الريع....
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10
2 - عبده الأربعاء 04 أبريل 2018 - 11:53
أسيروا عطونا التساع ...خلوا عليكم الوطن ياتجار الدين...كلكم سواسية تبحثون عن المصالح الشخصية...
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0
3 - hanan الأربعاء 04 أبريل 2018 - 12:28
والله أنتم الأمل فهاد البلاد المليئة بالشفارة والمخلوضين
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4 - عمار مراقب الأربعاء 04 أبريل 2018 - 12:36
جماعة عمرها ازيد من 40 سنة..لم يفلح الحسن الثاني رحمه الله و وزيره البصري من ترويضها و ما تزال في نفس نهجها بعد أن تخلى الكل عن مبادئه...من له ذرة عقل يطرح سؤالا وحيدا على نفسه و على الغير، عن السر الكامن في هذا الثبات؟؟ كفى من هدر الجهد و المال
و السعي العبثي اللا متناهي لوأد هذه الحركة..فكل هذه المحاولات في نظري المتواضع لا تزيد هذه الجماعة إلا إصرارا على كسب نقاط اكثر في طريقها
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0
5 - abdel الأربعاء 04 أبريل 2018 - 12:51
تنتمنى من الدولة انها تركز على أعداء الوطن الحقيقين من لصوص المال العام وتجار المخدرات الكبار والانفصاليين اللي في الجنوب وترسل المخبيرين و المخابرات باس يعرفو شكون لقام بأعمال الفوضى في الداخلة اما الجماعة راهم ولاد الشعب منا ومنهم ونهار توقع سي حرب لقدر الله غادي يكونو فالصفوف الأمامية مع شرفاء البلاد ممكن منتافقوش مع بعض المواقف ديالهم لكنهم تيحبو بلادهم وباغين الخير ليها أنا والله مامنهم لكن تنعرفهم ناس طيبين على العموم مع بعض الاستتناءات الله بحفظ لينا بلادنا من جميع الشرور راه خاصنا نتوحدو ومحبو مشاكل الريف وجرادة و زاكورة ماشي نزيدو نشعلوها
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6 - عمر تمارة الأربعاء 04 أبريل 2018 - 12:52
هذه الجماعة لاشغل لها الا الركوب على الاحتجاجات ومعارضة النظام لا اقل ولا أكثر ولو على حساب خراب هذا الوطن العزيز حسبي الله ونعم الوكيل
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