جماعة العدل والاحسان تدين "مضايقات" في اشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

أدانت جماعة العدل والإحسان بإقليم اشتوكة آيت باها ما وصفه بيان صادر عنها بـ"استمرار مسلسل المضايقات لأعضاء الجماعة على الصعيدين المحلي والوطني"؛ وذلك في أعقاب ما تعرض له أحد أعضائها باشتوكة من "استفزاز"، تمثل في "قيام عناصر من جهاز المخابرات، مرفوقين بدركيين بزيهم الرسمي، على متن سيارة خاصة، ومطالبته بفتح بيته لتفتيشه، ما امتنع عنه في غياب أي إذن قضائي"، وفق تعبيرها.

"شاب آخر من الجماعة تعرض لمضايقات متتالية خلال شهر مارس المنصرم، من قبل أحد عناصر جهاز المخابرات، في محاولة يائسة تهدف إلى تجنيده كمخبر وتوظيفه للتجسس على أنشطة الجماعة"، وفقا للبيان، الذي سرد أشكالا أخرى من "التضييق الممنهج"، متمثلة في "إقدام السلطات المخزنية بمدينة بيوكرى على رفض تسلم ملف إشعاري بعقد جمع عام تأسيسي لجمعية نسائية بالمدينة، بدعوى وجود بنت أحد أعضاء جماعة العدل والإحسان ضمن لائحة اللجنة، مشترطة استبعادها لتسلم الإخبار".

تصرفات تقول عنها "الجماعة" إنها "تنضاف إلى سلسلة من السلوكات السلطوية، التي تتجلى في حرمان جمعيات مدنية ومكاتب نقابية من الوصل القانوني، رغم حصول بعضها على حكم قضائي، إلى حد وصلت معه اجتهادات السلطة إلى منع جمعية من الوصل فقط بسبب حضور عضو من الجماعة في الجمع العام".

وجدّدت الوثيقة تنديد وشجب جماعة العدل والإحسان باشتوكة آيت باها "تطاول جهاز المخابرات على أبناء الجماعة ومضايقته لهم في حياتهم العادية وفي أنشطتهم المهنية"، معتبرة أن "هذه المضايقات والتصرفات الاستفزازية تندرج في إطار محاولات يائسة لاختراق الجماعة والتجسس على أنشطتها التي يعرفها الخاص والعام من أبناء الشعب المغرب "، كما حملت كامل المسؤولية للدولة المغربية عما "قد يتعرض له أي عضو من أعضاء الجماعة من مكروه، بسبب هذه الاستفزازات المتسمة بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ".