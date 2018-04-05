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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية، خلال الليل والصباح، بالقرب من السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى.
وستتكون سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية أو زخات أحيانا رعدية فوق الأطلسين الكبير والمتوسط، والمنطقة الشرقية واحتمالا بالريف وشرق الواجهة المتوسطية. وسيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي الجهات.
وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، ومن القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية ومن الشمال عموما بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و12 درجات بالمرتفعات، وما بين 09 و14 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب والشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة والرحامنة والحوز وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و20 بالجنوب الشرقي وأقصى الجنوب.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية ومنطقة طنجة والواجهة المتوسطية وسواحل المحيط الأطلسي ، وما بين 25 و30 درجة بالسايس وهضاب القوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة والحوز وداخل السوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و36 درجة جنوب الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين الرباط وطانطان، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.