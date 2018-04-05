24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0713:3517:0519:5521:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. هذه أسباب التقارب بين "الجماعة" و"النهج" في احتجاجات جرادة (5.00)

  2. عن الإنتاجات الأمازيغية (5.00)

  3. "فاش ما كان" .. حركة جديدة تطالب بفرص العمل لعاطلي المغرب (5.00)

  4. الحملات التحسيسية "تفشل" في إقناع المغاربة بالتبرع بالأعضاء (5.00)

  5. رقائق "شيبس" تقتل الطفلة جنات .. والأب ينشد "إنصاف الملك" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
هسبريس - و.م.ع
الخميس 05 أبريل 2018 - 05:49

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية، خلال الليل والصباح، بالقرب من السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى.

وستتكون سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية أو زخات أحيانا رعدية فوق الأطلسين الكبير والمتوسط، والمنطقة الشرقية واحتمالا بالريف وشرق الواجهة المتوسطية. وسيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي الجهات.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، ومن القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية ومن الشمال عموما بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و12 درجات بالمرتفعات، وما بين 09 و14 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب والشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة والرحامنة والحوز وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و20 بالجنوب الشرقي وأقصى الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية ومنطقة طنجة والواجهة المتوسطية وسواحل المحيط الأطلسي ، وما بين 25 و30 درجة بالسايس وهضاب القوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة والحوز وداخل السوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و36 درجة جنوب الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين الرباط وطانطان، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.