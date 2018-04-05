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كُتّاب وآراء
ائتلاف مستثمرين ينادي بنقل المشاريع إلى الشرق
عقدت جمعية ائتلاف مستثمري شمال شرق المغرب اجتماعا شهد حضور مستثمري الجهة والمنخرطين، حيث جرى تسليط الضوء على الخط البحري طنجة ـ فلينسيا ـ برشلونة والجزيرة الخضراء في اتجاه بني أنصار، والمجهز بأحدث الآليات والمعدات المهمة التي باستطاعتها تلبية احتياجات المصدرين والمستوردين في استقطاب جميع أنواع الحاويات والشاحنات.
الجمعية اعتبرت، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن الخط سيعطي قيمة مضافة للصادرات المغربية وسيسهم في ضمان جودة المنتجات المصدرة، معتبرة أن هذا المشروع الاقتصادي يأتي "في إطار التعاون المثمر بين مستثمري الشرق ولدولة المغربية ممثلة في المسؤولين على ميناء بني أنصار".
كما سيعرف هذا المشروع نموا اقتصاديا، تقول جمعية ائتلاف مستثمري شمال شرق المغرب، و"سيمكن من الزيادة في الإنتاج الكلي وفي الدخل القومي".
ونادى التنظيم جميع المستثمرين المنتمين الى الجهة وغيرهم إلى تنقيل مشاريعهم إلى المنطقة، باعتبارها أصبحت مركزا يوفر جميع الاحتياجات.