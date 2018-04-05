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الرئيسية | جهات | ائتلاف مستثمرين ينادي بنقل المشاريع إلى الشرق

ائتلاف مستثمرين ينادي بنقل المشاريع إلى الشرق

ائتلاف مستثمرين ينادي بنقل المشاريع إلى الشرق
هسبريس من الرباط
الخميس 05 أبريل 2018 - 10:53

عقدت جمعية ائتلاف مستثمري شمال شرق المغرب اجتماعا شهد حضور مستثمري الجهة والمنخرطين، حيث جرى تسليط الضوء على الخط البحري طنجة ـ فلينسيا ـ برشلونة والجزيرة الخضراء في اتجاه بني أنصار، والمجهز بأحدث الآليات والمعدات المهمة التي باستطاعتها تلبية احتياجات المصدرين والمستوردين في استقطاب جميع أنواع الحاويات والشاحنات.

الجمعية اعتبرت، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن الخط سيعطي قيمة مضافة للصادرات المغربية وسيسهم في ضمان جودة المنتجات المصدرة، معتبرة أن هذا المشروع الاقتصادي يأتي "في إطار التعاون المثمر بين مستثمري الشرق ولدولة المغربية ممثلة في المسؤولين على ميناء بني أنصار".

كما سيعرف هذا المشروع نموا اقتصاديا، تقول جمعية ائتلاف مستثمري شمال شرق المغرب، و"سيمكن من الزيادة في الإنتاج الكلي وفي الدخل القومي".

ونادى التنظيم جميع المستثمرين المنتمين الى الجهة وغيرهم إلى تنقيل مشاريعهم إلى المنطقة، باعتبارها أصبحت مركزا يوفر جميع الاحتياجات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ht.brahim الخميس 05 أبريل 2018 - 11:09
مذا لو كانت فكرة ،، ضارت ،، التي تطبق بين مجموعة من الجيران أو زملاء العمل تطبق كذلك بين مجموعة من جهاة المملكة مع إعطاء الأولوية للجهات الأقل استثمارا
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