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الرئيسية | جهات | المحمدية .. "إخوان العثماني" يتبادلون الاتهامات

المحمدية .. "إخوان العثماني" يتبادلون الاتهامات

المحمدية .. "إخوان العثماني" يتبادلون الاتهامات
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 05 أبريل 2018 - 09:34

بعد أقل من ثلاث سنوات أمضاها حزب العدالة والتنمية في تدبير الشأن العام بمدينة المحمدية، سارع أعضاؤه إلى التراشق وتبادل الاتهامات فيما بينهم؛ وهو ما يعني أن "إخوان العثماني" يفشلون في التدبير العام.

البرلماني نجيب البقالي، كاتب مجلس المحمدية عن حزب العدالة والتنمية، خرج، في الدورة المنعقدة يوم الثلاثاء، لانتقاد التجربة التي يقودها الحزب، موجها سهامه صوب الرئيس حسن عنترة، إذ تحدث عن وجود اختلالات ظهرت وأخرى ستظهر.

وأعلن البقالي، حسب ما أكده لجريدة هسبريس الإلكترونية، التبرؤ من تجربة الرئيس حسن عنترة، معتبرا أن قرار الأمانة العامة للحزب بحل فرعها بالمحمدية "نريد أن نقول من خلاله أن الحزب لن يتساهل مع الاختلالات التي ظهرت أو ستظهر"، كما تحدث في الجلسة سالفة الذكر.

وأضاف البرلماني، الذي أعلن عن كونه منسقا لفريق حزب "المصباح" بالمجلس ما فاجأ عددا من أعضاء الفريق نفسه وجعلهم ينسحبون من الدورة، أن "قرار الحل نعتبره تاريخيا، يعبر عن كون هذا الحزب هو حزب قيم ومواطنة، له الجرأة بحل فرعه وهو يسيّر المجلس، وهذا من شأنه أن يعلي من قيمته".

وبالرغم من إقرار عبد الصمد حيكر، الكاتب الجهوي السابق للحزب، بكونه لم يتوصل بأي ملف يتعلق بالفساد قد يكون وراء حل الحزب؛ فإن "إخوان العثماني" طفت خلافاتهم إلى السطح، منتقدين تعيين البقالي منسقا باسمهم بالمجلس الجماعي.

واعتبر مستشار جماعي من العدالة والتنمية، رفض ذكر اسمه، في تصريحه لهسبريس، أن ما ذهب إليه المنسق الجديد لفريق "المصباح" في مجلس المحمدية هو "موقف لم يتم الاتفاق عليه، ونحن نرفض ما جاء على لسانه، على اعتبار أن الرئيس ليس بناهب للمال العام أو فاسد كما أكد ذلك الكاتب الجهوي السابق".

وأوضح المصدر نفسه أن الدورة كانت "محاكمة للرئيس شارك فيها البقالي عبر تصويته على كل النقط المدرجة في الدورة والتي تدين الرئيس بغية إسقاطه بأي طريقة من الطرق"، مشددا على أنه "لا يمكن التبرؤ منه بدون أفق، ونحن غير متفقين على ذلك".

من جهته، اعتبر حسن عنترة، رئيس المجلس الجماعي، أن الحديث عن غياب مشاريع بالمدينة وحل لمشاكلها يرجع بالأساس إلى الأزمة المالية التي يعرفها المجلس الجماعي، والتي تعود إلى الأزمة الهيكلية للجماعة منذ سنة 2008.

وشدّد عنترة، وهو يخاطب "إخوانه" الذين باتوا يعارضونه إلى جانب أحزاب المعارضة، على أنه "ما نباقوش نضحكو على الناس، يجب تضافر الجهود بين الكل، حتى تصبح مدينة بميزانية متوازنة، ويجب التعامل بواقعية، ونحن نشتغل وهذا جهدنا في الوضعية الكارثية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الباعمزاني الخميس 05 أبريل 2018 - 09:52
الاستاذ العثماني يعمل بصمت ورجل محترم يحترم زملاءه ويحترمونه ، عكس بنكيران المتشبع بالشعبوية والتهريج والثرثرة والخرجات الغبية ...
بنكيران لم يفيد في شيء حتى اصبح مكروها من طرف الجميع قمة وقاعدة ..
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2 - simohamed الخميس 05 أبريل 2018 - 09:57
vous manquez certainement du sens de la responsabilité et il est clair que vous n'avez aucune conscience professionnelle lorsque vous vous battez en milieu de votre mandat.L'arbitrage de Monsieur le Gouverneur de la préfecture de Mohammedia devra surement vous punir et déléguer la gestion de la ville des fleurs aux compétences digne de la porter pour le bien des marocains . Autrement dit, restez chez vous et ne reviendrez plus jamais
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