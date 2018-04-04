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"إدارية فاس" تقضي بحل المجلس الإقليمي لصفرو

"إدارية فاس" تقضي بحل المجلس الإقليمي لصفرو
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 04 أبريل 2018 - 19:15

قضت المحكمة الإدارية بفاس ابتدائيا، اليوم الأربعاء، بحل المجلس الإقليمي لصفرو مع ما يترتب من ذلك من آثار قانونية؛ وذلك بناء على طلب تقدم به عامل إقليم صفرو يوم 21 فبراير الماضي، إثر الشلل التام الذي عاش على إيقاعه لنحو سنتين المجلس الذي يرأسه امحمد أزلماط، عن حزب الحركة الشعبية.

وكان عامل الإقليم قد ضمّن مذكرته التي تقدم بها للقضاء الإداري، طلب حل كامل للمجلس الإقليمي لصفرو، المتكون من الرئيس ونوابه الثلاثة، من حزب العدالة والتنمية، وكاتب المجلس ونائبيه، غير المنتمين، وتسعة أعضاء، من أطياف سياسية مختلفة، يشكلون المعارضة التي يقودها البرلماني الاتحادي إدريس الشطيبي.

وكان عامل إقليم صفرو قد استند في طلبه بحل المجلس الإقليمي لصفرو إلى تقرير أنجزته لجنة مشتركة من بعض مصالح وزارة الداخلية، أشارت فيه إلى عجز المجلس عن القيام بمهامه بشكل طبيعي، بسبب الخلافات الحادة والصراعات السياسية بين مكوناته، أغلبية ومعارضة.

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