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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 06 أبريل 2018 - 05:35

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية بالقرب من السهول والسواحل الأطلسية الشمالية والوسطى خلال الليل والصباح.

وستكون السماء أحيانا غائمة بالواجهة المتوسطية والريف واللوكوس وداخل الغرب، مع قطرات متفرقة خلال الصباح.

كما يرتقب نمو سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية أو زخات أحيانا رعدية فوق الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والشمال الشرقي، في حين ستظل السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة في باقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الغربي بالمناطق الشمالية الغربية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و9 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 9 و14 درجة بالريف والواجهة المتوسطية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب والشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة والرحامنة والحوز وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة بالشرق والجنوب الشرقي وأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات والواجهة المتوسطية، وما بين 18 و23 درجة بمنطقة طنجة والغرب واللوكوس والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسواحل الأطلسية، وما بين 23 و 28 درجة بالشرق وسهول الشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة والحوز وتادلة وداخل سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 29 و34 درجة جنوب الأقاليم الصحراوية وبالجنوب الشرقي.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين العرائش وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الداخلة والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.

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