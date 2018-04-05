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كُتّاب وآراء
إحباط محاولة 200 مهاجر التسلل إلى ثغر سبتة
أحبطت قوات الأمن، اليوم الخميس، محاولة 200 مهاجر غير شرعي التسلل لمدينة سبتة. وقال مسؤول في عمالة طنجة إن "قوات الأمن صدت محاولة مهاجرين ينحدرون من دول جنوب الصحراء التسلل لسبتة".
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه لاعتبارات إدارية، أن "عدد المهاجرين كان 200 شخص، وكانوا بصدد تنفيذ هجوم جماعي على السياج الفاصل".
ويرابط مهاجرون أفارقة في غابات منطقة بليونش، المتاخمة لثغر سبتة، على أمل التسلل إلى المدينة ومنها صوب أوروبا، هربًا من حروب أو أوضاع اقتصادية متردية للغاية في دولهم.
وتقول منظمات حقوقية إن هؤلاء المهاجرين باتوا أكثر إصرارًا على محاولة الوصول إلى سبتة، رغم الإجراءات الأمنية المشددة من جانب السلطات المغربية والإسبانية في المنطقة.
وخلال يناير وفبراير الماضيين حاول نحو 2500 أشخاص اقتحام الأسيجة الحدودية لمدينتي سبتة ومليلية، الرازحتين تحت التواجد الإسباني، بحسب مرصد شمال المغرب لحقوق الإنسان.
كما نجح أكثر من ألف و130 مهاجرًا غير نظامي، ينحدرون من دول جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، في تجاوز سياجات سبتة خلال عمليات تسلل جماعية شهدتها فترات متفرقة من 2017، وفق معطيات سابقة أعلنت عنها السلطات الإسبانية.