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إحباط محاولة 200 مهاجر التسلل إلى ثغر سبتة

إحباط محاولة 200 مهاجر التسلل إلى ثغر سبتة
ياسين العشيري من طنجة*
الخميس 05 أبريل 2018 - 20:14

أحبطت قوات الأمن، اليوم الخميس، محاولة 200 مهاجر غير شرعي التسلل لمدينة سبتة. وقال مسؤول في عمالة طنجة إن "قوات الأمن صدت محاولة مهاجرين ينحدرون من دول جنوب الصحراء التسلل لسبتة".

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه لاعتبارات إدارية، أن "عدد المهاجرين كان 200 شخص، وكانوا بصدد تنفيذ هجوم جماعي على السياج الفاصل".

ويرابط مهاجرون أفارقة في غابات منطقة بليونش، المتاخمة لثغر سبتة، على أمل التسلل إلى المدينة ومنها صوب أوروبا، هربًا من حروب أو أوضاع اقتصادية متردية للغاية في دولهم.

وتقول منظمات حقوقية إن هؤلاء المهاجرين باتوا أكثر إصرارًا على محاولة الوصول إلى سبتة، رغم الإجراءات الأمنية المشددة من جانب السلطات المغربية والإسبانية في المنطقة.

وخلال يناير وفبراير الماضيين حاول نحو 2500 أشخاص اقتحام الأسيجة الحدودية لمدينتي سبتة ومليلية، الرازحتين تحت التواجد الإسباني، بحسب مرصد شمال المغرب لحقوق الإنسان.

كما نجح أكثر من ألف و130 مهاجرًا غير نظامي، ينحدرون من دول جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، في تجاوز سياجات سبتة خلال عمليات تسلل جماعية شهدتها فترات متفرقة من 2017، وفق معطيات سابقة أعلنت عنها السلطات الإسبانية.

*وكالة أنباء الأناضول

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - tangerois الخميس 05 أبريل 2018 - 20:40
C'est quoi ce travail ???? L'Europe vous paye pour faire le babysitting de ces émigrés alors faites votre boulot correctement sinon l'Europe cassera de verser des sommes sur les comptes bancaires des responsables , sachez que bientôt les européens exigeront des logements pour ces émigrés des soins, des églises ......
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2 - احباط الخميس 05 أبريل 2018 - 20:46
احباط محاولة تسلل 200مهاجر إلى ثغر سبتة
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