بعوي يعطي انطلاقة مشاريع تنموية بإقليم جرادة

هسبريس من الرباط

أشرف عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، رفقة عامل إقليم جرادة، على إعطاء انطلاقة أشغال بناء الطريق الرابطة بين مركز لمريجة بدوار جبابرة ولمسيديرة بجماعة أولاد غزيل.

وسيمتد هذا المشروع، الذي حددت مدة إنجازه في 10 أشهر وخصص له غلاف مالي إجمالي قدره 10 ملايين و464 ألف درهم، على طول 13 كيلومترا.

ويهدف مشروع الطريق المذكورة إلى فك العزلة عن الدواوير القروية والمساهمة في التنمية السوسيواقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

وتقدر المشاريع الخاصة بالطرقات، المبرمجة من لدن مجلس جهة الشرق لفائدة جماعات إقليم جرادة خلال 2017ـ 2018، بأزيد من 133 كيلومترا بغلاف مالي يزيد عن 132 مليون درهم و342 ألف درهم.

كما أشرف عبد النبي بعوي وعامل إقليم جرادة على توزيع الألواح الشمسية على السكان الرحل، في إطار برنامج لمجلس جهة الشرق يهدف إلى تحسين ظروف عيش هذه الفئة من ساكنة العالم القروي.

وأكد بعوي أن "حجم المشاريع الممولة من لدن مجلس جهة الشرق لفائدة الجماعات الترابية بإقليم جرادة، تجاوزت قيمتها المالية أزيد من 300 مليون درهم، همت مختلف المجالات من ماء وكهرباء وكذا تعزيز وتقوية الشبكة الطرقية والبنيات التحتية"، مشيرا إلى أن مجلس الجهة سيبرمج مشاريع تنموية أخرى لفائدة جماعات الإقليم خلال السنوات المقبلة.

كما جرت بهذه المناسبة تقديم شروحات ومعطيات حول مختلف المشاريع الممولة من لدن مجلس جهة الشرق في اطار برنامج التنمية الجهوية التي تهم مجال تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، حيث قام مجلس جهة الشرق باقتناء 9 حافلات للنقل المدرسي، كما تمت برمجة بناء مدرستين جماعيتان بجماعتي لعوينات ولبخاتة؛ إلا أن التأخر في الإعلان عن صفقات بناء المدرستين يرجع إلى مشكل تسوية العقار من لدن الجماعات المستفيدة.

كما قام مجلس جهة الشرق باقتناء مجموعة من الآليات لتعزيز الخدمات الاجتماعية، همت اقتناء حافلة لنقل الركاب مخصصة لطلبة إقليم جرادة الذين يتابعون دراستهم بجامعة محمد الأول بوجدة، بالإضافة إلى اقتناء 9 سيارات إسعاف، وشاحنتين لجمع النفايات وحافلتين لنقل الموظفين.

وفي إطار تأهيل المراكز الناشئة وتنمية العالم القروي، خصص مجلس جهة الشرق 18 ملعبا رياضيا للقرب لفائدة الجماعات الترابية بإقليم جرادة، و3 مراكز سوسيو رياضية بكل من جرادة وقنفودة وعين بني مطهر، وإنشاء منطقة ذات التجهيز التدريجي بجماعة قنفودة، بالإضافة إلى تأهيل مركز مريجة.