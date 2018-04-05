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الرئيسية | جهات | جرحى في مواجهات بين رحل وعمال باشتوكة

جرحى في مواجهات بين رحل وعمال باشتوكة

جرحى في مواجهات بين رحل وعمال باشتوكة
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الخميس 05 أبريل 2018 - 23:49

أصيب أربعة عمال بضيعة فلاحية في منطقة "سيدي عبو"، التابعة إداريا للجماعة الترابية ماسة، غرب اشتوكة آيت باها، الخميس، بجروح على مستوى أنحاء متفرقة من أجسادهم؛ وذلك في مواجهة مع رعاة رحل، استعملت فيها العصي والرشق بالحجارة، بعد تسلل قطيع من ماشيتهم إلى الضيعة الفلاحية، وإلحاق خسائر بألواح شمسية مخصصة لجلب المياه.

واستنفرت الواقعة السلطات المحلية وعناصر القوات المساعدة والدرك الملكي، التي حلت على عجل بالضيعة، حيث تمت معاينة آثار ومخلفات المواجهة، وتهدئة الأوضاع بين الطرفيْن؛ فيما استصدر المصابون شهادات طبية، جرى الإدلاء بها لدى مصالح الدرك.

وقال سعيد إزم، وهو من أقرباء أحد العمال، إن المصالح الدركية بالمركز الترابي ماسة استمعت إلى أحد الرعاة الرحل، حوصر بالمكان حتى وصول السلطات، قبل أن يتم إطلاق سراحه؛ فيما لاذ الآخرون بالفرار.

واستنكر المتحدّث ما وصفه بـ"استمرار الاعتداء الجسدي والمادي على الأشخاص والممتلكات من طرف رعاة رحل في هذه المناطق"، مطالبا بـ"التدخل الحازم للسلطات من أجل جبر الضرر الناجم عن هذا الاعتداء، من خلال تحديد هوية المعتدين وتقديمهم أمام أنظار العدالة، استنادا إلى سواسية المواطنين أمام القانون".

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