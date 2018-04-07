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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن تكون الأجواء غائمة ومصحوبة بأمطار أو زخات رعدية محلية بكل من منطقة بكل من منطقة طنجة واللوكوس والغرب والشاوية ودكالة وعبدة والشياضمة والرحامنة والحوز وتادلة والسايس والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والمرتفعات.
كما يرتقب مرور سحب بالسواحل الوسطى وسوس مصحوبة ببعض القطرات المطرية المتفرقة، فيما ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب في باقي المناطق، مع تناثر حبات رملية بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.
وستهب الرياح قوية شيئا ما إلى قوية من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالمنطقة الشرقية، وجنوبية غربية بالجنوب الشرقي، ومعتدلة من القطاع الغربي بباقي المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و07 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 08 و13 درجة بالريف والواجهة المتوسطية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب والشاوية ودكالة وعبدة والشياضمة والرحامنة والحوز وتادلة وسوس والمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و18 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب المملكة.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 08 و13درجة بمرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 13 و18 درجة بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية والغرب واللوكوس والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول الشاوية ودكالة وعبدة والشياضمة والرحامنة والحوز وتادلة والسواحل الأطلسية، وما بين 19 و24 درجة بسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 25 و 30 درجة جنوب الأقاليم الصحراوية وبالسفوح الجنوبية الشرقية.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان مابين طنجة وطرفاية، وقوي الهيجان محليا إلى جد قوي الهيجان ما بين العرائش وكاب بدوزة، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.