مكتب القطارات يضع برنامجا لعطلة الأسدوس الثاني

هسبريس من الرباط

بمناسبة حلول عطلة منتصف الأسدوس الثاني للموسم الدراسي الجاري، وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا خاصا لسير القطارات ابتداء من اليوم الجمعة؛ "وذلك بهدف تأمين سفر زبنائه في أحسن ظروف الراحة والأمان، من خلال تعزيز العرض على المحاور الرئيسية للشبكة الحديدية الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش وطنجة ووجدة والناظور وخريبكة"، حسب بلاغ للمكتب ذاته.

وجاء في البلاغ الذي توصلت به هسبريس أن "البرنامج يشمل كذلك تكثيف الفرق التأطيرية التي تهتم باستقبال المسافرين، سواء داخل المحطات أو على متن القطارات، من خلال التسهيلات لاقتناء التذاكر، تفاديا للانتظار، وتعزيز عدد شبابيك التذاكر بالمحطات، وتوفر الموزعين الآليين للتذاكر، مع إمكانية اقتنائها عبر الموقع الإلكتروني".

ومن بين الإجراءات المتخذة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية "تخصيص أعوان بالمحطات وعلى متن القطارات من أجل استقبال وإرشاد المسافرين وتسهيل الولوج إلى الأرصفة والقطارات"، إضافة إلى "توفير مصلحة الإرشادات في خدمة المسافرين بدون انقطاع، سواء عبر مركز خدمة الزبناء، أو الموقع الإلكتروني لـONCF، أو مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية اعتمد تطبيق المحمول "ONCF Trafic" لمعرفة حالة سير القطارات بالمباشر، مع تعزيز أفراد شرطة القطار من أجل الأمن وضمان سلامة المسافرين بالمحطات وعلى متن القطارات، وتوفير عروض تجارية للسفر بأثمان أقل تخص جميع شرائح المسافرين كالعائلات، والشباب، والسن الذهبي، والطلبة...".

وبغية تفادي الاكتظاظ التي قد تعرفه هذه المناسبة، يضيف البلاغ، "يدعو المكتب زبناءه الكرام إلى الاستعلام مسبقا عن مواقيت السفر، واقتناء تذاكر الذهاب والإياب مسبقا قبل تاريخ السفر، وشراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني، وامتطاء القطارات المشار إليها في التذكرة".