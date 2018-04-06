وفد برلماني يتفقد مشاريع فلاحية بجهة مراكش

هسبريس من مراكش

قام وفد برلماني مشكّل من أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية لجهة مراكش آسفي، رفقة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة، بزيارة ميدانية إلى جهة سوس- ماسة، من أجل الاطلاع على سير إنجاز مجموعة من مشاريع التنمية الفلاحية التي أطلقت في إطار مخطط المغرب الأخضر، قصد المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجهة.

وأوضح بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه "خلال الزيارة، التقى الوفد البرلماني مع الفلاحين في الجهة، وزار وحدة لإنتاج الذكور المعقمة لذباب فاكهة البحر الأبيض المتوسطCératite ، وضيعة ومحطتين لتجهيز الحوامض، وتعاونية لمنتجات الحليب".

وهمت الزيارة الأولى، حسب البلاغ ذاته، "وحدة إنتاج الذكور المعقمة لذباب فاكهة البحر الأبيض المتوسط، في الجهادية بالجماعة الحضرية لأكادير، التي تم إطلاق الأشغال فيها سنة 2018 باستثمار 58 مليون درهم، على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 8340 مترا مربعا"، مشيرا إلى أن هذه الوحدة "ستمكن من تزويد الضيعات الفلاحية بجميع أنحاء البلاد بهذا المنتوج، في سياق المكافحة البيولوجية لذباب فاكهة البحر الأبيض المتوسط، الذي يشكل عائقا للصادرات بسبب تدابير الحجر الصحي التي تفرضها عدد من الدول المستوردة".

وفي محطة ثانية "حل الوفد بمشروع تجميع الحوامض حول وحدة للتعبئة بآيت ملول، والتي تم إطلاقها سنة 2010، وتضم حتى اليوم 150 مجمعا على مساحة 3150 هكتارا، باستثمار يبلغ 400 مليون درهم".

وتتوفر وحدة التعبئة على قدرة معالجة تقدر بـ40 طنا في الساعة من الفواكه الصغيرة، و60 طنا في ساعة من البرتقال، وقدرة تبريد بحوالي 2600 طن، حسب البلاغ، مضيفا أنه "خلال الموسم الماضي وصلت الكمية المعالجة إلى ما يقارب 61000 طن، تم تصدير 37000 طن منها".

وجاء في بلاغ الوزارة أن "المشروع الثالث بالكودية، بأولاد تيمة في إقليم تارودانت، يهمّ مشروع التجميع الخاص بالحوامض بمحطة التعبئة "مبروكة"، الذي تم إطلاقه سنة 2011، ويحتوي على 60 مجمعا على مساحة 1980 هكتارا، باستثمار إجمالي بـ 190 مليون درهم"، وأضاف: "تتوفر المحطة على قدرة معالجة تبلغ 50000 طن، وقدرة تبريد بـ5000 طن، وقامت خلال الموسم الماضي بتصدير ما يقارب 19700 طن؛ وعلاوة على ذلك مكنت من إحداث 65 فرصة عمل دائمة، و500 فرصة شغل موسمية".

وبالكردان التابع لإقليم تارودانت، همت الزيارة تعاونية الحليب "الكردان" التي تتكون من 230 "كسابا"، وتتخصص في جمع 64 طنا في اليوم، مع تزويد أعضائها بعوامل الإنتاج والخدمات بميزانية تبلغ 7.114 مليون درهم؛ فيما تحقق رقم معاملات يقدر بـ140.6 ملايين درهم، وتعتبر نموذجا للتجميع في إطار مشروع حليب كوباك التجميعي، حسب المصدر ذاته.

وفي الأخير، يزيد البلاغ، "عاين الوفد مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص PPP حول الأراضي الفلاحية التابعة للدولة؛ ويتعلق الأمر بالاستغلالية الفلاحية للحوامض "كرمة" الواقعة بجماعة الكودية، بإقليم تارودانت، والتي تمتد على مساحة 83 هكتارا، ما مكن من توفير 25 فرصة عمل دائمة وما يقارب 600 فرصة شغل موسمية".

وجاء في نهاية البلاغ أن "هذه الزيارة المهمة التي تم تنظيمها لفائدة الوفد البرلماني في الجهة، تعتبر جزءا من التعاون المثمر بين وزارة الفلاحة والمؤسسة التشريعية، وتهدف إلى تقديم وعرض مختلف المشاريع التي تنفذ في إطار مخطط المغرب الأخضر لبرلمانيي اللجنتين".