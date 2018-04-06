عمّال يذبحون قرابين بالمحطة الحرارية لآسفي

هسبريس من آسفي

أقدم عدد من العمّال المشتغلين بالمحطة الحرارية لآسفي على ذبح بعض القرابين بمقر عملهم، لعلها تحدّ بشكل أو بآخر من المشاكل والحوادث التي تعيشها المحطة، من جهة، وتساهم، من جهة ثانية، في تيسير العمل داخل الأوراش.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المنطقة التي تقع بها المحطة الحرارية ارتبطت، منذ عدّة سنوات، بروايات تفيد بتسبّب الجن في مجموعة من المشاكل التي تربك السير العادي للعمل، ووقوفهم وراء حوادث في صفوف العمال، كان آخرها غرق عدد من العمال، بداية الأسبوع الجاري، بسبب موجة بحرية عالية.

وأضافت المصادر ذاتها أن المحطة تعززت ببعض الآلات الجديدة، في الآونة الأخيرة، لكن إصابتها بأعطاب متتالية أعاد موضوع الغيبيات إلى الواجهة، مما دفع بعض المغاربة إلى إقناع المسؤولين الأجانب بضرورة التعامل مع الجن بما تقتضيه الأعراف والتقاليد.

ومن بين الطقوس التي لجأ إليها العمال والمسؤولون بالمحطة الحرارية، من أجل وقف المشاكل التي تعرفها الأوراش، ودفع "النحس" عن المنطقة ككل، توفير عدد من الخرفان وذبحها في مقر العمل، واستقدام فقهاء لقراءة القرآن وتلاوة الأدعية، لعلها تساهم في مباركة العمل وحفظ العمّال من كل مكروه.