24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:36
|07:04
|13:35
|17:05
|19:56
|21:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هذا ما يحدث عندما تزور مواقع إباحية من هاتفك الذكي
- سعيد موسكير وحب الجمهور
- خطر الفواكه الصيفية
- أراضي الجموع تثير احتقانا بـ"أغريس السفلى"
- أخطار النفايات الطبية والصيدلية تستنفر ثلاثة قطاعات حكومية
المغرب يخشى "المؤامرة" في الطريق إلى تنظيم "مونديال 2026" (5.00)
بنشمسي: المغرب لا يرد بتوضيحات دقيقة على مضامين تقارير حقوقية (5.00)
جيش المملكة يرفع أهبته القتالية بمناورات بحرية مع القوات الفرنسية (5.00)
- قضية الصحراء .. لهذه الأسباب لن تقع الحرب بين المغرب والجزائر - (115)
- أسعار بيع الوقود للمغاربة .. تطبيق "محطتي" الرقمي يضبط المنافسة - (53)
- مراسلة جديدة من جامعة الكرة تضع مصداقية "فيفا" على المحكّ - (45)
- جيش المملكة يرفع أهبته القتالية بمناورات بحرية مع القوات الفرنسية - (42)
- المنع يلاحق مؤلّف "البخاري .. نهاية أسطورة" - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عمّال يذبحون قرابين بالمحطة الحرارية لآسفي
أقدم عدد من العمّال المشتغلين بالمحطة الحرارية لآسفي على ذبح بعض القرابين بمقر عملهم، لعلها تحدّ بشكل أو بآخر من المشاكل والحوادث التي تعيشها المحطة، من جهة، وتساهم، من جهة ثانية، في تيسير العمل داخل الأوراش.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المنطقة التي تقع بها المحطة الحرارية ارتبطت، منذ عدّة سنوات، بروايات تفيد بتسبّب الجن في مجموعة من المشاكل التي تربك السير العادي للعمل، ووقوفهم وراء حوادث في صفوف العمال، كان آخرها غرق عدد من العمال، بداية الأسبوع الجاري، بسبب موجة بحرية عالية.
وأضافت المصادر ذاتها أن المحطة تعززت ببعض الآلات الجديدة، في الآونة الأخيرة، لكن إصابتها بأعطاب متتالية أعاد موضوع الغيبيات إلى الواجهة، مما دفع بعض المغاربة إلى إقناع المسؤولين الأجانب بضرورة التعامل مع الجن بما تقتضيه الأعراف والتقاليد.
ومن بين الطقوس التي لجأ إليها العمال والمسؤولون بالمحطة الحرارية، من أجل وقف المشاكل التي تعرفها الأوراش، ودفع "النحس" عن المنطقة ككل، توفير عدد من الخرفان وذبحها في مقر العمل، واستقدام فقهاء لقراءة القرآن وتلاوة الأدعية، لعلها تساهم في مباركة العمل وحفظ العمّال من كل مكروه.