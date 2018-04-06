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الرئيسية | جهات | عمّال يذبحون قرابين بالمحطة الحرارية لآسفي

عمّال يذبحون قرابين بالمحطة الحرارية لآسفي

عمّال يذبحون قرابين بالمحطة الحرارية لآسفي
هسبريس من آسفي
الجمعة 06 أبريل 2018 - 23:40

أقدم عدد من العمّال المشتغلين بالمحطة الحرارية لآسفي على ذبح بعض القرابين بمقر عملهم، لعلها تحدّ بشكل أو بآخر من المشاكل والحوادث التي تعيشها المحطة، من جهة، وتساهم، من جهة ثانية، في تيسير العمل داخل الأوراش.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المنطقة التي تقع بها المحطة الحرارية ارتبطت، منذ عدّة سنوات، بروايات تفيد بتسبّب الجن في مجموعة من المشاكل التي تربك السير العادي للعمل، ووقوفهم وراء حوادث في صفوف العمال، كان آخرها غرق عدد من العمال، بداية الأسبوع الجاري، بسبب موجة بحرية عالية.

وأضافت المصادر ذاتها أن المحطة تعززت ببعض الآلات الجديدة، في الآونة الأخيرة، لكن إصابتها بأعطاب متتالية أعاد موضوع الغيبيات إلى الواجهة، مما دفع بعض المغاربة إلى إقناع المسؤولين الأجانب بضرورة التعامل مع الجن بما تقتضيه الأعراف والتقاليد.

ومن بين الطقوس التي لجأ إليها العمال والمسؤولون بالمحطة الحرارية، من أجل وقف المشاكل التي تعرفها الأوراش، ودفع "النحس" عن المنطقة ككل، توفير عدد من الخرفان وذبحها في مقر العمل، واستقدام فقهاء لقراءة القرآن وتلاوة الأدعية، لعلها تساهم في مباركة العمل وحفظ العمّال من كل مكروه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Khalid الجمعة 06 أبريل 2018 - 23:51
قبح الله الجهل... واش من نيتهم؟
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28
2 - ايمن الجمعة 06 أبريل 2018 - 23:54
لا حول و لا قوة إلا بالله، هي دبا برج خليفة دبحو عليه حتا هو؟ دابحين لجنون و كاتقراو للله؟
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23
3 - العباس الجمعة 06 أبريل 2018 - 23:55
تحياتي الغالية لكل من هدم التعليم المغربي لدرجة اصبحنا فيها نجد مهندسين وتقنيين في محطه حرارية, تحياتي الحارة لهم وبحق, الجن لا شغل لهم سوى ان يوقفوا المحطة الحرارية فلعلنا نبني محطه نووية, الحاصول.. الله ينصر المغرب وصاف
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16
4 - محمود الجمعة 06 أبريل 2018 - 23:55
ربما تم ذبح كا تعزية أو صدقة لأصدقائهم و الدليل هو الصورة التي تضهر العمال يدعون رحمة لأصدقائهم
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9
5 - Ahmed de Rabat الجمعة 06 أبريل 2018 - 23:55
اشنو هاد العجب و تايقولو المغرب تقدم و اصبح من الدول المتقدمة في التنمية؟ وليتو كترجعونا سبعة آلاف سنة للوراء..طلب صغير اعملوا هذه الطقوس للفوز بصحراءنا المغربية و تنظيم كاس العالم..بعدكم
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8
6 - البرازيلي الجمعة 06 أبريل 2018 - 23:56
لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .
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9
7 - محمد الجمعة 06 أبريل 2018 - 23:58
السلام عليكم وصف لهذا العمل الشيطاني بالجهل و التخلف. المسلمون باﻷضاحي يتقربون إلی الله و هؤلاء يتقربون إلی الشياطين. الأمة في الإنحطاط نسأل الله العلي القدير الهداية للأمة.
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8
8 - الجاهلية المتحضرة الجمعة 06 أبريل 2018 - 23:58
لا حول ولا قوة الا بالله لا حركة و لا سكون إلا بإذن الله
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9
9 - موحد الجمعة 06 أبريل 2018 - 23:59
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي و مماتي لله رب العالمين لا شرك له وبذلك أمرت وانا اول المسلمين .
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8
10 - بركاني السبت 07 أبريل 2018 - 00:00
عمل خرافي ليس عليه دليل من الشرع الحكيم وتقرب بعبادة الذبح للجن شرك أكبر بالله
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4
11 - hassan السبت 07 أبريل 2018 - 00:02
وهل هدا هو الإسلام؟ ألا يعلم هؤلاء أن الدبح لغير الله شرك وضلال مبين
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4
12 - جلول السبت 07 أبريل 2018 - 00:02
ذبيحة لغير الله ،هذا شريك اسي لفقه رجوع الله
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3
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