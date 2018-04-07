مجاهد: جهة بني ملال ثابتة على طريق التنمية

هسبريس من الرباط

احتضن مقر مجلس جهة بني ملال خنيفرة، ندوة جهوية حول الجهوية المتقدمة تحت شعار "الجهوية المتقدمة رافعة التنمية المستدامة"، ترأسها والي الجهة محمد دردوري، وابراهيم مجاهد رئيس مجلس الجهة ، وحضرها رؤساء ومنتخبو مجالس الجماعات الترابية وأكاديميون ومجموعة من الباحثين والدكاترة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد ابراهيم مجاهد على كون الجهوية المتقدمة تعتبر نموذجا جديدا للحكامة الترابية الذي يشكل ثورة حقيقية في مجال تدبير الشأن العام المحلي، موردا أن هذا الورش الكبير يندرج في سياق رؤية جديدة لتدبير شؤون التنمية في إطار وحدة الدولة والوطن والتراب؛ وذلك عبر تمكين الجهات من اختصاصات مهمة في مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية وفقا لمبدأي التفريع والتدبير الحر، وهما مقتضيان دستوريان يكتسيان أهمية بالغة في النظم الدستورية الحديثة.

مجاهد أبرز أن مسلسل الجهوية المتقدمة يروم بالأساس دعم وتكريس التنافسية بين الجهات من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ومتوازنة لمختلف مناطق المملكة، مضيفا أن تفعيل ورش الجهوية المتقدمة جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ الديمقراطية والحكامة المحلية وتطوير المنظومة الترابية لتستجيب لانشغالات المواطنين.

وقال المتحدث ذاته إن "جهة بني ملال خنيفرة، بجميع مكوناتها، قطعت أشواطا ومراحل كبيرة في تنزيل محاور هذا الورش الكبير والمستمر؛ وذلك من خلال المصادقة على برنامج التنمية الجهوية والتصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر، والشروع كذلك في إعداد التصميم المديري لإعداد التراب"، مضيفا أن الجهة "عملت على برمجة بعض المشاريع الكبرى مثل تأهيل المراكز الصاعدة، وفك العزلة، وتطوير البنيات التحتية للجماعات الترابية"، منوها بالدور الذي تلعبه وزارة الداخلية في مواكبة مجالس الجماعات الترابية على مختلف الأصعدة.

وتميزت الندوة كذلك بإلقاء عروض همت التنمية الجهوية في إطار النموذج الاقتصادي الجديد واللاتمركز، والجهوية المتقدمة وآليات المواكبة، وحقوق وواجبات المواطن في إطار الجهوية المتقدمة، وعرفت تفاعلا ايجابيا من خلال المداخلات التي تم طرحها من طرف رؤساء ومنتخبي مجالس الجماعات الترابية التي أكدوا من خلالها على ضرورة الانخراط الفعلي في تنزيل هذا الورش الكبير، وضرورة مواكبة المصالح اللاممركزة لتنفيذ وأجرأة برامج عمل الجماعات وبرامج تنمية العمالات والأقاليم وبرنامج التنمية الجهوية.

وطالبت المداخلات بتسريع إصدار النصوص التنظيمية المتبقية، كالنظام الأساسي للوظيفة الجماعية، مع الـتأكيد على ضرورة مواكبة الحكومة للمشاريع الجهوية من خلال التعاقد بين الدولة والجهات، وتفعيل صندوق التضامن بين الجهات لمواجهة الخصاص المهول الذي راكمته بعضها منذ الاستقلال، كما هو الحال بالنسبة لجهة بني ملال خنيفرة التي تعتبر غنية بمواردها الطبيعية الفلاحية والمعدنية وخزانا طبيعيا للمياه غير أنها تظل مأهولة بساكنة تئن تحت عتبة الفقر، وفقا لتقارير المندوبية السامية للتخطيط.