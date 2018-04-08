توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات رعدية أحيانا محلية خاصة خلال الصباح بكل من منطقة طنجة واللوكوس والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس ومرتفعات الاطلس.

وستصبح السماء غائمة جزئيا خلال الزوال والليلة الموالية مع نزول بعض القطرات أو زخات مطرية ضعيفة بكل من منطقة طنجة واللوكوس والغرب والسايس والسهول الداخلية والمرتفعات . وستكون الاجواء غائمة جزئيا قد تعطي بعض القطرات المتفرقة شمال المنطقة الشرقية ودكالة وعبدة والشياضمة ووسط البلاد وتادلة مع سقوط ثلوج بقمم الاطلس الكبير والمتوسط.

كما يرتقب مرور سحب عليا بالاقاليم الجنوبية ، مع تناثر حبات رملية بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية. وستهب الرياح قوية شيئا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية ومن القطاع الغربي الى شمالية بالمنطقة الشرقية، ومعتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما من القطاع الغربي شمال البلاد ومن القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي ومن القطاع الغربي الى شمالية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بمرتفعات الأطلس وبالريف وبالهضاب العليا الشرقية ، وما بين 06 و11 درجة بالواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة والمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والشاوية والشياضمة والرحامنة والحوز وتادلة وما بين 11 و 16 درجة باللوكوس والغرب ودكالة وعبدة وسوس والسواحل الاطلسية والجنوب الشرقي وشمال الاقاليم الجنوبية وما بين 16 و 21 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 07 و12درجة بمرتفعات الأطلس والريف ، وما بين 13 و18 درجة بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية والغرب واللوكوس والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول الشاوية ودكالة وعبدة والشياضمة والرحامنة والحوز وتادلة والسواحل الأطلسية، وما بين 19 و24 درجة بتانسيفت وسوس وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 25 و 30 درجة بباقي الأقاليم الصحراوية وبالجنوب الشرقي.

وسيكون البحر هائجا الى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقوي الى جد قوي الهيجان بين طنجة وبوجدور، وهائجا الى قوي الهيجان جنوب بوجدور.