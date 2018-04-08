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الرئيسية | جهات | رئيس مقاطعة الحي الحسني ينفي "تعفّن جثث"

رئيس مقاطعة الحي الحسني ينفي "تعفّن جثث"

رئيس مقاطعة الحي الحسني ينفي "تعفّن جثث"
هسبريس من الدار البيضاء
الأحد 08 أبريل 2018 - 09:10

تفاعلا مع ما ورد على لسان ثلاثة فاعلين جمعويين وأحد أعضاء مجلس مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، في تصريحاتهم لهسبريس، بالصوت والصورة، بخصوص "تعفّن جثث بالحي الحسني"، أصدر رئيس مجلس المقاطعة ذاتها بيان حقيقة في الموضوع.

ووصف البيان، الذي توصلت به هسبريس، التصريحات المسجّلة بالمغلوطة، وبأنها تتضمن أكاذيب باطلة، مشيرا إلى أن "جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمعاينة الجثث المعلن عن وفاتها بتراب المقاطعة تمت في اليوم نفسه".

وأضاف بيان الحقيقة، الصادر عن أحمد جدار، رئيس مجلس مقاطعة الحي الحسني، أن "أهالي الموتى تسلموا رخص الدفن مباشرة بعد معاينة الجثث، ولم تسجل أي حالة تعفن كما يدعي الأشخاص المذكورون".

وأوضح البيان ذاته أن "مثل هذه الأكاذيب والادعاءات المغلوطة من شأنها إثارة الفزع بين الناس على نحو قد يمس سلامة الأمن الاجتماعي للمواطنين، كما أنها تسيء لصورة وخدمة مرفق عام منظم بموجب قواعد وأحكام القانون".

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