شباب يسعون إلى مساعدة مرضى السرطان بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

نظمت جمعية "روتاركت"rotaract ، السبت، بمدينة مراكش حملة لجمع التبرعات لفائدة مرضى السرطان.

وأوضح الإدريسي الدفالي إسماعيل، وهو عضو بالجمعية، لهسبريس أن "هذا النشاط يعتبر الأول من نوعه لمجموعة من الطلبة الشباب الراغبين في تقديم كل ما هو مفيد اجتماعيا".

وأضاف أن "هذه المبادرة ستليها أنشطة أخرى لفائدة فئات أخرى تعاني من الأمراض وتفتقر إلى خدمات اجتماعية".

فيما قال طارق الكرماعي، وهو أحد المساهمين، "يجب تشجيع هذه الفئة من الشباب على فعل الخير، لأن المجتمع في حاجة إلى مثل هذه المبادرات الشبابية، التي تؤكد استمرار قيم التعاضد والتآزر بين أفراد المجتمع المغربي".