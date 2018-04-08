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الرئيسية | جهات | هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة

هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة

هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة
هسبريس - و.م.ع
الأحد 08 أبريل 2018 - 12:54

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد :

- الشاون: 20 ملم

- تطوان العرائش مكناس : 16 ملم

- تازة: 15 ملم

- الرباط: 13 ملم -افران : 12 ملم

- طنجة : 9 ملم -وجدة والقنيطرة : 6 ملم

-بني ملال : 4 ملم

-الحسيمة : 3 ملم

-الناظور وطانطان :2 ملم

-النواصر تيزنيت وبن سليمان : 1 ملم

-سيدي افني وكلميم : اقل من ملم

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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