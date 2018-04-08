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هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة
الأحد 08 أبريل 2018 - 12:54
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد :
- الشاون: 20 ملم
- تطوان العرائش مكناس : 16 ملم
- تازة: 15 ملم
- الرباط: 13 ملم -افران : 12 ملم
- طنجة : 9 ملم -وجدة والقنيطرة : 6 ملم
-بني ملال : 4 ملم
-الحسيمة : 3 ملم
-الناظور وطانطان :2 ملم
-النواصر تيزنيت وبن سليمان : 1 ملم
-سيدي افني وكلميم : اقل من ملم