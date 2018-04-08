24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3407:0313:3417:0619:5721:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. شبيبة "العدل والإحسان" تدعو إلى إطلاق صرخة "باراكا من الحكرة" (5.00)

  2. "السّيگْ" .. لعبة قديمة تلمّ النساء والرجال في ليالي الصحراء (5.00)

  3. إضرابات جديدة تشل السكك الحديدية في فرنسا (5.00)

  4. بكين تصلح ترجمات من الصينية إلى الإنجليزية (5.00)

  5. جيش باكستان يتطلع إلى استخدام دبابات روسية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | ساجد يتفقد أشغال "المحطة 1" بمطار البيضاء‎

ساجد يتفقد أشغال "المحطة 1" بمطار البيضاء‎

ساجد يتفقد أشغال "المحطة 1" بمطار البيضاء‎
هسبريس من الرباط
الأحد 08 أبريل 2018 - 19:26

يواصل محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، زياراته التفقدية للوقوف على سير أشغال توسيع المحطة الجوية 1 بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

الوزير كان مرفوقا خلال جولته التفقدية بالمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، وعامل إقليم النواصر، والمدراء في القطاعات المعنية، والمسؤولين عن المقاولات المكلفة بإنجاز المشروع، وأطر المكتب الوطني للمطارات.

وقد تفقد المسؤول الحكومي بعض مرافق مطار محمد الخامس الحيوية، منها المرافق المتعلقة بسلامة الأمتعة والأمن داخل المطار، التي جهزت بمعدات تكنولوجية متطورة، من أجل سلامة المسافرين المغاربة والأجانب القادمين إلى المملكة.

وفي ختام زيارته، نوه الوزير بالمجهودات التي يقوم بها المكتب الوطني للمطارات، والمدير العام والمدراء المسؤولون من خلال تتبعهم لهذه المشاريع وحرصهم على أن تكون جاهزة في وقتها المحدد.

جدير بالذكر أن مطار محمد الخامس يكتسي أهمية كبيرة، باعتباره البوابة الأساسية للمملكة لكونه يستقبل سنويا حوالي 10 ملايين من المسافرين، كما أن عملية التوسيع التي تعرفها المحطة الجوية 1 ستشمل تشييد فضاءات جديدة تساهم في توفير الراحة للمسافرين، وتوفير تجهيزات متطورة لتعزيز مراقبة الأمتعة، مع اعتماد نظام للمراقبة الأوتوماتيكية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.