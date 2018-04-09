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كُتّاب وآراء
أموكان يخلف بوعبو في الأمن الإقليمي للناظور
علمت هسبريس أن العميد الإقليمي إلياس أموكان، رئيس المنطقة الأمنية الثانية دار ادبيبغ بفاس، تمت توليته على رأس الأمن الإقليمي للناظور، خلفا للعميد الممتاز عبد الله بوعبو، الذي كان يشغل، لفترة، هذه المهمة بالنيابة.
وقد تم إثر هذه الحركة الانتقالية إعادة بوعبو لتحمل مسؤوليته السابقة كرئيس لمفوضية بني انصار، فيما تولى بالنيابة منصب أموكان على رأس المنطقة الأمنية الثانية بفاس زميله الصويري الذي كان يشغل مهمة نائب رئيس المنطقة الأمنية الأولى بالمدينة ذاتها.
وشغل إلياس أموكان، قبل إلحاقه بولاية أمن فاس قبل سنتين، منصب رئاسة مفوضة الشرطة بأزرو التي كان قد قدم إليها، أواخر سنة 2012، من ولاية أمن مكناس التي تقلد بها عدة مهام؛ إذ بعد اشتغاله، لمدة، بمصلحة الشرطة القضائية، تم تعيينه رئيسا للدائرة الأمنية الأولى ثم للدائرة الأمنية الثانية.