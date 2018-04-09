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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين نزول أمطار أو زخات مطرية بكل من الشمال ومرتفعات الأطلس والسايس والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية ، هذا مع مرور سحب مرفوقة بأمطار ضعيفة فوق السهول الغربية للأطلس الواقعة شمال الصويرة.
وستهم تساقطات ثلجية قمم الأطلسين الكبير والمتوسط والهضاب العليا الشرقية ، فيما ستكون السماء قليلة السحب بباقي المناطق ، مع تناثر حبات رملية بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية. وستهب الرياح قوية من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية ، ومن القطاع الجنوبي معتدلة بالجنوب الشرقي، وستهب من القطاع الغربي بالمناطق الشمالية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و 05 درجات بالمرتفعات وما بين 05 و 10 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 08 و 13 درجة بالشمال والوسط والسواحل الاطلسية والجنوب الشرقي وشمال الاقاليم الجنوبية ،وما بين 12 و 18 درجة بأقصى جنوب المملكة.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 04 و10 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين 10 و 15 درجة بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية والغرب واللوكوس والسايس وشمال المنطقة الشرقية ، وما بين 15 و 20 درجة بالسهول الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و 25 درجة بسوس، وستكون ما بين 25 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وباقي جهات الاقاليم الصحراوية.
وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية ،وهائجا الى قوي الهيجان بالبوغاز ،وقوي الى جد قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية، وهائجا الى قوي الهيجان بالجنوب .