يتامى زاكورة يستفيدون من رحلة استكشافية وثقافية

محمد آيت حساين من زاكورة

تنظم جمعية اجمو للتنمية بالجماعة الترابية آيت ولال بإقليم زاكورة، بمبادرة من الجالية المحلية بأوروبا وبشراكة مع مجلس الجماعة الترابية سالفة الذكر، طيلة أسبوع كامل ابتداء من اليوم الأحد، رحلة استكشافية وثقافية لفائدة الأطفال الأيتام، الذين يتابعون دراستهم في مجموعة من المؤسسات التعليمية بالجماعة ذاتها.

الرحلة ستقود الأطفال المعنيين البالغ عددهم 23 فردا إلى كل من ورزازات ومراكش وأكادير والدار البيضاء والرباط وشلالات أوزود بأزيلال، لاكتشاف ما تزخر بها هذه المدن المذكورة من مؤهلات طبيعية وثقافية وتاريخية واكتشاف أهم المناطق السياحية التي يقصدها الآلاف من السياح المغاربة والأجانب على مدار السنة طلبا للراحة والاستجمام والمتمتع بسحر الطبيعة، وفق تعبير المنظمين لهذه الرحلة.

إبراهيم أوعبوش، من الجالية المحلية المقيمة بفرنسا وأحد الداعين إلى هذه المبادرة، قال إن هذه الرحلة الاستكشافية الثقافية ستمكن الأطفال المعنيين من زيارة عدد من الأماكن السياحية والتاريخية بالمدن الذي سيتم زيارتها، للتعريف بها والانفتاح على تاريخ وثقافة المناطق الأخرى ومعالمها الثقافية، من أجل تعزيز روابط التضامن والتلاحم بين الأطفال المستهدفين وتشجيعهم على التمدرس والمطالعة.

وأوضح إبراهيم أوعبوش، في تصريح لهسبريس، أن دور هذه الرحلة التي استهدفت الأطفال القاطنين بجماعة آيت ولال يبرز في كونها تعد وسيلة تعليمية تطبيقية؛ لأنها تطبق على أرض الواقع، مشيرا إلى أنها تثبت ما يتلقاه الطفل من دروس نظرية داخل المدرسة وتتيح له الفرصة كي يتعلم مباشرة من المكونات البيئية لاتصاله المباشر بالظواهر الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف المتحدث أن هذه الرحلة، التي يؤطرها كل من إبراهيم بوسعيدي وإبراهيم أوعبوش ومحند الخرص ومحمد آيت بن ايشو، من شأنها أن تنمي حاسة الملاحظة وتفتح آفاقا جديدة أمام الأطفال للتعميق في البحث والدراسة، وتسهم في تقوية العلاقات الطيبة بينهم، وتكسبهم مهارات اجتماعية عديدة، مشددا على أن الهدف الأسمى من هذه الرحلة هو زيادة ارتباط الأطفال بكونهم من خلال التعرف إلى مناطقه المختلفة على اختلافاتها وصفاتها، وفق تعبيره.

من جهته، قال محمد آيت بن ايشو، أحد مؤطري هذه الرحلة، أن هذه الرحلة الاستكشافية الثقافية، المنظمة لفائدة الأطفال الأيتام بمناسبة عطلة فصل الربيع، تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الثقافي والاجتماعي لجمعية اجمو للتنمية، موضحا أن هذه الرحلة ستشمل المدن المغربية المذكورة سالفا.

وذكر المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الرحلة، التي ستمتد من الثامن أبريل إلى غاية 15 منه، ستتخللها عدة أنشطة ترفيهية، يؤطرها ممثلو جمعية اجمو للتنمية وعضوان من أفراد الجالية المحلية بأوروبا، مشددا على أن هذه المبادرة تعدّ الأولى من نوعها، واستحسنها الأطفال المعنيون وأقاربهم، وفق تعبيره.