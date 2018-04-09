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قافلة طبية تستهدف سكان العزوزية في مراكش

قافلة طبية تستهدف سكان العزوزية في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 09 أبريل 2018 - 06:20

نظمت كل من جمعية قلوب رحيمة وأنامل بلادي للتنمية والتضامن، الأحد، بشراكة مع جمعية طبيبات الطب العام بجهة مراكش آسفي، حملة طبية بتخصصات عدة لفائدة الفئات الهشة والمحتاجة للخدمات الصحة من سكان حي العزوزية بمقاطعة المنارة مراكش.

كريمة عزيزي، الكاتبة العامة لجمعية قلوب رحيمة، أوضحت، في تصريح لهسبريس، أن ما يقارب 450 فردا من جميع الفئات، أطفالا ونساء ورجالا، بالمنطقة المذكورة استفادوا من القافلة الطبية التي قدمت لهم فحوصات وعلاجات في تخصصات متنوعة؛ منها الطب العام وطب العين والأنف والحنجرة والغدة الدرقية وطب النساء والتوليد.

وأضافت الفاعلة الجمعوية أن "هذه القافلة الطبية تأتي في سياق تقريب الخدمات الصحية من ساكنة الحي نفسه"، موردة "أن الجمعية مقبلة على تنظيم قوافل طبية أخرى".

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