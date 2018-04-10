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كُتّاب وآراء
سوق الجملة الجديد لبيع السمك يرى النور بتامسنا
أعلن المكتب الوطني للصيد أن سوق الجملة الجديد لبيع السمك بتامسنا سيشرع في الخدمة، ابتداء من اليوم الثلاثاء، وذلك في سياق إرساء شبكة مكونة من 10 أسواق بالجملة بربوع المملكة .
وأوضح المكتب في بلاغ له أن هذه الشبكة تشمل حاليا كلا من الدار البيضاء، ووجدة، ومراكش، وبني ملال، ومكناس وتازة، على أن يتم تعزيزها بالشروع في استغلال سوق الجملة بإنزكان، وإنهاء أشغال بناء أسواق الجملة بكل من تطوان وطنجة ، مبرزا أن إنجاز هذه البنية التحتية العصرية لتسويق المنتجات البحرية بالبيع الثاني يستجيب لأهداف استراتيجية "أليوتيس".
وأضاف أنه تم تشييد هذا السوق، الذي يعتبر ثمرة شراكة مع جماعات الرباط وسيدي يحيى زعير، على مساحة إجمالية تبلغ هكتارين، حوالي 4000 متر مربع منها مغطاة، باستثمار إجمالي يبلغ 70 مليون درهم، مشيرا إلى أنه تم تم تمويل المشروع من طرف هيئة تحدي الألفية الأمريكية في إطار التعاون بين المملكة المغربية والولايات المتحدة.
وأكد المكتب أن هذا السوق، الذي يستجيب للمعايير الدولية للجودة، يتوفر على فضاء للتسويق تفوق مساحته 2700 متر مربع ويتحكم في درجة حرارته، كما يتوفر على عدد من التجهيزات من قبيل غرفة مبردة، ومصنعا للثلج ووحدة لتدبير الصناديق الموحدة و كذلك مختلف المرافق التقنية والاجتماعية.
من جهة أخرى، سيمكن تفعيل هذه البنية الجديدة للتسويق من المساهمة في تنظيم بيع الأسماك بالجملة، وتأمين تموين منتظم من الأسماك على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة. كما ترمي إلى تقريب المنتوج من الساكنة المحلية في احترام لمعايير الصحة والسلامة.
وسجل المكتب أن هذا السوق الجديد سيساهم، بصفة مستدامة، في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للجهة ودعم الأنشطة المرتبطة بالمنتجات البحرية.