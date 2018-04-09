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الرئيسية | جهات | الرباط أكثر المدن استقبالا للأمطار في 24 ساعة

الرباط أكثر المدن استقبالا للأمطار في 24 ساعة

الرباط أكثر المدن استقبالا للأمطار في 24 ساعة
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 09 أبريل 2018 - 13:10

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين :

- الرباط : 25 ملم

- تازة : 22 ملم

- المحمدية : 11 ملم

- بن سليمان: 10 ملم

- سيدي سليمان وافران : 07 ملم

- مكناس وتطوان : 05 ملم

- العرائش : 04 ملم

- الدار البيضاء -انفا وسطات- وفاس وطنجة: 03 ملم

- خريبكة : 02 ملم

- النواصر والقنيطرة والحسيمة :01 ملم

- وجدة وبني ملال والجديدة والشاون: أقل من ملم.

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