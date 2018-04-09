هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بإقليم ورزازات

هسبريس من الرباط

أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء بأنه تم، اليوم الاثنين بإقليم ورزازات، تسجيل هزة أرضية بقوة 3.9 درجات على سلم ريشتر.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، في نشرة تحذيرية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بجماعة خزامة (إقليم ورزازات)، وقعت على الساعة التاسعة و54 دقيقة و57 ثانية (توقيت غرينتش + ساعة).

وأضاف المصدر ذاته أن الهزة كانت على عمق 2 كلم عند التقاء خط العرض 30.85 درجة شمالا وخط الطول 7.55 درجة غربا.