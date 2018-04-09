24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0213:3417:0619:5821:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. شفشاون مدينة تغْوِي الصينيين الحالمين بالألوان وشهور العسل (5.00)

  2. عُمال "سامير" ينتقدون "محطتي" ويطالبون بتطوير تكرير البترول (5.00)

  3. إضرابات جديدة تشل السكك الحديدية في فرنسا (5.00)

  4. نبيلة منيب ترفع ثلاث لاءات أمام "التخونيج" والفساد والمخزن (5.00)

  5. الكنبوري يناقش تعاطي المغرب مع تراجع النموذج السعودي الوهابي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بإقليم ورزازات

هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بإقليم ورزازات

هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بإقليم ورزازات
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 أبريل 2018 - 12:26

أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء بأنه تم، اليوم الاثنين بإقليم ورزازات، تسجيل هزة أرضية بقوة 3.9 درجات على سلم ريشتر.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، في نشرة تحذيرية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بجماعة خزامة (إقليم ورزازات)، وقعت على الساعة التاسعة و54 دقيقة و57 ثانية (توقيت غرينتش + ساعة).

وأضاف المصدر ذاته أن الهزة كانت على عمق 2 كلم عند التقاء خط العرض 30.85 درجة شمالا وخط الطول 7.55 درجة غربا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.