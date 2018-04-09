القضاء ينتصر للشعبي في قضية "مارشي كريو"

هسبريس - عبد الإله شبل

وجهت محكمة الاستئناف الإدارية صفعة قوية إلى مجلس مدينة الدار البيضاء، الذي يرأسه حزب العدالة والتنمية، في قضية "مارشي كريو"، الذي تسيره شركة تعود إلى عائلة فوزي الشعبي، برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وقضت المحكمة، بحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، بإلغاء الحكم الذي سبق أن أصدرته في حق "هولدينغ يينا" المملوك لعائلة الشعبي، وهو ما يعد طعنا لمجلس مدينة الدار البيضاء الذي سبق وأن "هلل" لكسبه القضية التي تدخل في إطار استرجاعه ممتلكات الجماعة.

ولزم مجلس العاصمة الاقتصادية الصمت بعد خسارته هذه المعركة القضائية ضد أسرة فوزي الشعبي؛ إذ لم يحرك ساكنا عكس الفترة السابقة التي بادر فيها إلى إشهار كسبه للدعوى القضائية.

وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتصال بمسؤولي المجلس الجماعي من أجل أخذ رأيهم في الموضوع، لكن العمدة عبد العزيز العماري تذرع بتواجده في لقاء بمدينة العيون في إطار قضية الصحراء، وأحالنا على نائبه عبد الصمد حيكر، الذي ظل هاتفه يرن دون مجيب رغم بعثنا برسالة نصية إليه توضح هوية المتصل وموضوع الاتصال.

وسبق لنائب العمدة التأكيد في تصريحه لهسبريس، بعد الحكم لصالح مجلس مدينة الدار البيضاء، بأنه "أصبح إجراء استرجاع مارشي كريو واقعا غير مطعون فيه"، داعيا إدارة "يينا هولدينغ" إلى احترام هذا الحكم الإداري.

وأوضح المتحدث نفسه، ضمن تصريحه السابق، أن المجلس الجماعي سيعمل بعد هذا الحكم القضائي على تحويل "مارشي كريو" إلى مركب سوسيو ثقافي.

وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قضت بالحكم لصالح عائلة الشعبي، وأمرت بإفراغ المجلس الجماعي لبناية "مارشي كريو" الذي تسيره شركة "ديمكو" التابعة لهولدينغ الشعبي.

وسبق لشركة "ديمكو" أن تقدمت بشكاية استعجالية ضد مجلس المدينة، تتهمه فيها باقتحام سوق "مارشي كريو" الذي تكتريه منه منذ مدة.