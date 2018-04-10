مبادرة طلابية تستهدف دوّارا بضواحي بني ملال

هسبريس من الرباط

أعلن الطلبة المهندسون لنادي انسيم الخير، بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، عن برمجة يومي السبت والأحد المقبلين لتنظيم النسخة السادسة من "قافلة تضامنية طبية تكنولوجية"، واستهداف ساكنة دوار تداوت بجماعة تيزي نيسلي التابعة لإقليم بني ملال.

وأشار منظمو النشاط إلى أن "القافلة تندرج ضمن المبادرة الطلابية التي تهدف إلى الجمع بين الشق التضامني الإنساني، والشق التكنولوجي العلمي، كخطوة أساسية للنهوض بمنطقة نائية تعاني انعدام شروط العيش الكريم، خاصة على مستوى الماء والكهرباء والبنية التحتية".

وجاء في معطيات صادرة عن منظمي القافلة أن "المبادرة الاجتماعية تأتي استكمالا للنسخة الماضية التي عمل خلالها الطلبة المهندسون على تهيئة مسجد ومدرسة، وتنظيم حملة طبية، وتوزيع مواد غذائية على السكان، مع توفير الماء بدوار تداوت عبر تجهيزه بنظام الطاقة الشمسية، وسيعملون الآن على تزويد الدوّار ذاته بالكهرباء، باستعمال الألواح الشمسية".