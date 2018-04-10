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كُتّاب وآراء
الساكنة تتطلع إلى إحداث نواة جامعية في وزان
عبّرت فعاليات مدنية وحقوقية بإقليم وزان عن ضرورة إحداث نواة جامعية تلم شمل طلبة المدينة والجماعات الترابية المجاورة، مستنكرين في الوقت ذاته "صمت المنتخبين والمسؤولين الساهرين على تدبير الشأن المحلي إزاء استمرار معاناة الطلبة الراغبين في إكمال مسارهم الدراسي الجامعي"، بتعابيرهم المتطابقة.
تجديد بروز هذا المطلب تقف وراءه هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، التابعة للمجلس الجماعي بمدينة وزان، بعد حملة سابقة فعلها نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
خالد اليسيني، عضو الهيئة ، قال في تصريح لهسبريس: "مطلب إحداث نواة جامعية بدار الضمانة يروم التخفيف من معاناة الطلبة الذين يتنقلون مئات الكيلومترات، وتشتتهم بين كليات طنجة وتطوان والقنيطرة".
ويهدف التحرك، وفق ما أورده اليسيني، إلى لفت انتباه المسؤولين المعينين والمنتخبين في الإقليم إلى الترافع عن المطلب في أفق إحداث كلية متعددة التخصصات تستفيد منها الساكنة المقدرة بأكثر من 300 ألف نسمة.
وشدد المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن عددا كبيرا من الطلبة ينقطعون عن الدراسة الجامعية بحكم عدم قدرة أسرهم على تحمل مصاريف الدراسة بعيدا عن وزان.