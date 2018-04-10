المحكمة تحسم مصير معتقلي جرادة بعد جلسة دامت 11 ساعة

هسبريس - نور الدين إكجان

رفعت محكمة الاستئناف بوجدة جلسة محاكمة معتقلي حراك جرادة إلى غاية اليوم الثلاثاء، معلنة حجز ملف كل من أمين مقيلش ومصطفى الدعينن وعزيز بوتشيش وطارق العمري، من أجل التأمل، في أفق عقد جلسة النطق بالحكم اليوم، فيما جرى تأجيل ملف 7 معتقلين آخرين حتى الـ16 من الشهر الجاري.

وأكد عبد الحق بنقادة، محامي المعتقلين، أن جلسة الاثنين كانت الأطول في مسار محاكمات معتقلي الحراك، بعد أن انطلقت في حدود الثانية عشرة زوالا، ولم تنته إلا بعد العاشرة والنصف ليلا.

وأضاف بنقادة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الدفاع تقدم بملتمس من أجل السراح المؤقت للمعتقلين؛ إلا أن النيابة العامة رفضته كعادتها، مشددا على أن المحاكمة مرت في أجواء عادية بالرغم من التطويق الأمني الكبير الذي شهده محيط قصر العدالة بوجدة.

وأورد بنقادة أن المعتقلين يشتكون من عزلهم داخل الزنازين الانفرادية، كما أن وضعيتهم الصحية تتدهور بسبب الإضراب عن الطعام.

في السياق ذاته، قال عبد المنعم مقيلش، شقيق المعتقل أمين مقيلش، إن المعتقلين لا يزالون يقبعون في السجن الانفرادي، ومحرومون من الكتب والأقلام، بعد أن رفض مدير السجن تسليم الأقلام والأوراق التي أحضرها لأخيه.

وسجل مقيلش، في تصريح لهسبريس، أن أخاه يعاني من نحافة كبيرة، بعد أن وصل إلى اليوم السابع من إضرابه عن الطعام الذي باشره منذ الأسبوع الماضي من داخل السجن المحلي بوجدة.

تجدر الإشارة إلى أن المعتقلين الأربعة يتابعون بتهم إخفاء معالم حادثة سير والتجمهر والعصيان ومنع السلطات من تنفيذ أمر بالاعتقال؛ فيما يتابع المعتقلون السبعة، الذين جرى اعتقالهم بعد مواجهات دامية بين المتظاهرين وقوات الأمن، بتهم "إهانة موظفين عمومين، واستعمال العنف والإيذاء ما ترتب عنه جروح مع سبق الإصرار والترصد، والتحريض على العصيان، وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية".