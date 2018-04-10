​رئيس جهة الشرق يواكب مشاريع تنموية بجرادة

هسبريس من وجدة

شمل برنامج الزيارة التي قام عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إلى إقليم جرادة لإعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية، رفقة عامل الإقليم، معاينة الوعاء العقاري الذي يقدر بأزيد من 150 هكتارا، الواقع بالجماعة السلالية اولاد بختي، الذي ستستفيد منه 6 تعاونيات فلاحية.

ويندرج هذا المشروع في إطار مساهمة مجلس جهة الشرق في خلق بدائل اقتصادية بإقليم جرادة عبر القطاع الفلاحي؛ إذ ستستفيد هذه التعاونيات من المواكبة والدعم من أجل تقوية قدراتها الإنتاجية والتنافسية.

وعاين رئيس جهة الشرق وعامل إقليم جرادة بالوعاء العقاري المذكور عملية أشغال حفر الأثقاب المائية لتشجيع الاستثمار عن طريق إنجاز مدارات سقوية ومغروسات تساهم في توفير مناصب الشغل لفائدة الساكنة المحلية.

كما قام عبد النبي بعوي، رئيس جهة الشرق، وعامل إقليم جرادة بزيارة معاينة لعملية ردم آبار الاستغلال العشوائي للفحم الحجري التي انطلقت بضواحي مدينة جرادة في إطار صفقة أطلقها مجلس جهة الشرق بقيمة 4 ملايين درهم، لتمويل عملية ردم هذه الآبار لتجنب المخاطر التي يمكن أن تنجم عنها.

وكشف عبد النبي بعوي أنه تم ردم أزيد من 108 من الآبار المهجورة، مشيرا إلى أن هذه العملية التي تعرف تقدما كبيرا في الأشغال تشغل أكثر من 150 شخصا من اليد العاملة المحلية.

ويقدر عدد الآبار العشوائية التي تم الاستغناء عنها بحوالي 3400 بئر؛ الأمر الذي ترتبت عنه نتائج سلبية، سواء على المجال البيئي أو الأمني؛ إذ كانت هذه الآبار العشوائية المهجورة، الواقعة إما بالمجال الغابوي أو المحيطة بالتجمعات السكنية، سببا في وقوع بعض الحوادث المميتة في أوساط الساكنة المحلية، فضلا عن سقوط عدد من رؤوس الماشية فيها.