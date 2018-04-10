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الرئيسية | جهات | هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة

هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة

هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 13:01

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الاثنين إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء :

- فاس : 12 ملم

- إفران وميدلت : 11 ملم

- مكناس : 09 ملم

- وجدة وخريبكة: 04 ملم

- بني ملال: 03 ملم

- الناظور وسيدي سليمان وبن سليمان : 02 ملم

- العرائش والنواصر : 01 ملم

- تطوان وطنجة وسطات والصويرة وتازة وتزنيت : أقل من ملم.

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