هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الاثنين إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء :

- فاس : 12 ملم

- إفران وميدلت : 11 ملم

- مكناس : 09 ملم

- وجدة وخريبكة: 04 ملم

- بني ملال: 03 ملم

- الناظور وسيدي سليمان وبن سليمان : 02 ملم

- العرائش والنواصر : 01 ملم

- تطوان وطنجة وسطات والصويرة وتازة وتزنيت : أقل من ملم.