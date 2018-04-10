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هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة
الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 13:01
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الاثنين إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء :
- فاس : 12 ملم
- إفران وميدلت : 11 ملم
- مكناس : 09 ملم
- وجدة وخريبكة: 04 ملم
- بني ملال: 03 ملم
- الناظور وسيدي سليمان وبن سليمان : 02 ملم
- العرائش والنواصر : 01 ملم
- تطوان وطنجة وسطات والصويرة وتازة وتزنيت : أقل من ملم.