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"شباب الخير" يحتفون بذوي الإعاقة في أحفير

"شباب الخير" يحتفون بذوي الإعاقة في أحفير
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 أبريل 2018 - 04:20

نظمت جمعية شباب الخير بمدينة أحفير، الحدودية مع الجزائر، مهرجانا جهويا رياضيا وثقافيا لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، بمناسبة "اليوم الوطني للإعاقة".

وقد تميز هذا المهرجان بمشاركة ستة أندية رياضية من الجهة الشرقية، بما مجموعه 70 مشاركا من مختلف الأعمار والفئات: البراعم، الصغار والكبار.

توزع هذا النشاط بين فترة صباحية خصصت لمسابقات في ألعاب القوى، اختتمت مع الظهيرة بتنظيم غذاء جماعي على شرف كل المشاركين. فيما تميزت فترة ما بعد الظهر بتنظيم أمسية فنية وثقافية، اختتمت بتوزيع جوائز على بعض الفاعلين المشاركين، إضافة إلى تكريم بعض النشطاء الجمعويين.

وقد قرر شباب الخير تمتيع كل المشاركين في المسابقات من ذوي الاحتياجات الخاصة بدون استثناء بجوائز وهدايا رمزية، تشجيعا لهم على مواصلة عملهم لفرض قدراتهم ولإدماجهم مع باقي فئات المجتمع.

ونظم هذا المهرجان بمساهمة من مجلس جهة الشرق، وعمالة بركان، وعدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج المنحدرين من المنطقة.

يذكر أن جمعية شباب الخير بأحفير هي جمعية مدنية ذات أهداف خيرية واجتماعية، أسسها مجموعة من شباب المدينة الحدودية، ودأبت على تقديم خدمات اجتماعية لفئات المجتمع المهمشة. كما تنظم سنويا حملات لجمع وتوزيع الألبسة والأغطية على عدد من سكان البوادي والمناطق الجبلية خلال فصل الشتاء.

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