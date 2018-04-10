تعاونيات جرادة تزور ضعيات نموذجية بالناظور

هسبريس من الرباط

في إطار اهتمام مجلس جهة الشرق بموضوع التشغيل، وسعيه إلى ابتكار الآليات الكفيلة بالرفع من فرص الشغل بإقليم جرادة، قام بتنظيم زيارة لفائدة مجموعة من أعضاء التعاونيات بالإقليم إلى ضيعات فلاحية نموذجية بإقليم الناظور.

ويأتي تنظيم مجلس جهة الشرق لهذه الزيارة لفائدة التعاونيات بإقليم جرادة للاطلاع على مشاريع فلاحية نموذجية، وبحث الاستفادة منها ونقل التجربة واستثمارها في المناطق الفلاحية بالإقليم، مع استعداد المجلس لدعم هذه التجارب في إطار دعمه المتواصل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وزار ممثلو التعاونيات كبريات الضيعات الفلاحية بالمنطقة، المتخصصة في زراعة وإنتاج أنواع مختلفة من الخضر والفواكه، خصوصا العنب. كما قدمت لفلاحي جرادة شروحات دقيقة حول هذه المشاريع الفلاحية بتزطوطين، التي تعد من التجارب الناجحة والرائدة على مستوى جهة الشرق لاعتمادها على أنظمة متطورة، بدءا من عمليات الغرس، مرورا بكيفية الاعتناء بالأشجار، وصولا إلى عملية الجني وفق أحداث التقنيات والمواصفات الدولية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار سعي مجلس جهة الشرق إلى ابتكار آليات ملائمة ومدمجة تتناسب مع كل مرحلة من مراحل تطوير التعاونيات ومساعدتها ومواكبتها على خلق منظومة تعاونية متميزة مرتكزة على أسس الحكامة الجيدة، وتقديم الدعم والمساندة والرعاية لتذليل الصعاب وابتكار الحلول المناسبة لتخطي الإكراهات، وكذلك في إطار دعم التعاونيات بإقليم جرادة لخلق بدائل اقتصادية كفيلة بالرفع من نسبة التشغيل بهذه المناطق، بالإضافة إلى تفعيل بنيات التنشيط والوساطة في المجالات الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الزيارة التي قام بها عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، الأسبوع الماضي، إلى إقليم جرادة لإعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية رفقة عامل الإقليم، شملت معاينة الوعاء العقاري الذي يقدر بأزيد من 150 هكتارا، الواقع بالجماعة السلالية أولاد بختي، الذي ستستفيد منه 6 تعاونيات فلاحية.

ويندرج هذا المشروع في إطار مساهمة مجلس جهة الشرق في خلق بدائل اقتصادية بإقليم جرادة عبر القطاع الفلاحي؛ إذ ستستفيد هذه التعاونيات من المواكبة والدعم من أجل تقوية قدراتها الإنتاجية والتنافسية.