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كُتّاب وآراء
نشرة إنذارية: أمطار ورياح وثلوج بأقاليم المغرب
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة إنذارية خاصة، بأنه يرتقب هبوب رياح قوية ونزول أمطار قوية، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بالعديد من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية أن رياحا قوية، تتراوح سرعتها بين 70 و100 كلم في الساعة، ستهم ابتداء من منتصف نهار اليوم الثلاثاء وحتى العاشرة من صباح غد الأربعاء كلا من أقاليم طنجة-أصيلة، والفحص-أنجرة، والمضيق-الفنيدق، والعرائش، وتطوان، وشفشاون، والقنيطرة، ووزان، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، والرباط-سلا، والصخيرات-تمارة، والدار البيضاء، وبنسليمان، والنواصر، والمحمدية، والخميسات، ومكناس، وفاس، ومولاي يعقوب، والخنيفرة، وتاونات، وتازة، وجرسيف، وتاوريرت، وصفرو، والحاجب، وإفران، وبولمان، وميدلت، وجرادة، وأزيلال، وبني ملال، وورزازات، وتنغير، والحسيمة، والناظور، والدريوش، وبركان، ووجدة، وفكيك.
وستعرف أقاليم تطوان، والمضيق-الفنيدق والناظور وجرادة وتاوريرت وكرسيف وتازة وصفرو وفاس ومولاي يعقوب وإفران وبولمان وفكيك وورزازات والرشيدية وتارودانت وآسا-الزاك، هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها بين 65 و80 كلم في الساعة غدا الأربعاء من العاشرة صباحا إلى منتصف الليل.
وتتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية كذلك نزول أمطار قوية من اليوم الثلاثاء على الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية غد الأربعاء على الساعة العاشرة صباحا بكل من أقاليم طنجة-أصيلة والفحص-أنجرة والمضيق-الفنيدق والعرائش وتطوان وشفشاون والحسيمة (المرتفعات) ووزان وسيدي قاسم وتاونات وتازة وصفرو وإفران.
وستهم أمطار محلية معتدلة أيضا، خلال ليلة الثلاثاء-الأربعاء وصباح الأربعاء، أقاليم سيدي سليمان والقنيطرة والرباط-سلا والصخيرات-تمارة ومولاي يعقوب وفاس ومكناس وخنيفرة والحاجب والخميسات.
كما ينتظر، حسب المديرية، أن تهم بعض التساقطات الثلجية الأطلسين الكبير والمتوسط ابتداء من ارتفاع 1.700 متر.