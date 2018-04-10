24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:31
|07:01
|13:34
|17:06
|19:59
|21:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مضامين أبرز الصحف العربية الصادرة اليوم
- قراءة في عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء
- الجزائر تردّ على رسالة المغرب إلى الأمم المتحدة
- إطلالة على أبرز اهتمامات الصحف المغاربية
- عبد الصادق اشقارة .. "صوت الشمال" بذائقة رفيعة وإبداعات جبارة
عبد الصادق اشقارة .. "صوت الشمال" بذائقة رفيعة وإبداعات جبارة (5.00)
سفر عبر الزمن إلى الصين .. طلب العلم في "جمهورية التنين" (5.00)
بنشمسي: لست معارضا للنظام .. ووضعية الصحافة بالمغرب مقلقة (5.00)
- الحريري يأخذ "سيلفي" مع الملك محمد السادس وولي العهد السعودي - (90)
- الزفزافي: هذه حقيقة اليخت والفيلات .. ولا أتوفر على ثمن خبزة - (70)
- الزفزافي: خطابات الملك محمد السادس صكّ براءة لـ"معتقلي الريف" - (51)
- "تقرير غوتيريس" .. انتصار للمغرب وانتكاسة للجزائر والبوليساريو - (49)
- وزارة الصحة تطمح إلى تمكين 90% المغاربة من "التغطية الشاملة" - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المحكمة توزع أكثر من 3 سنوات سجنا على معتقلي حراك جرادة
وزعت المحكمة الابتدائية بوجدة أكثر من 3 سنوات سجنا نافذا على أربعة من معتقلي حراك جرادة، إذ قضت مساء اليوم الاثنين بسجن أمين مقيلش لسنة ونصف، وطارق عمري لستة أشهر، وعزيز بوتشيش لثمانية أشهر، ومصطفى ادعينين لثمانية أشهر.
وأوضح عبد الحق بنقادة، محامي المعتقلين، أن "الأحكام كانت جد قاسية"، مسجلا حدوث "خروقات" أثناء المحاكمة، وزاد: "أثبت الدفاع بالأدلة أمام المحكمة في جلسة إثارة الدفوعات الشكلية ألا محاضر الضابطة القضائية ولا متابعة النيابة العامة للمعتقلين في محلها، كما قّدَمَ في جلسة أمس جميع الأدلة الدامغة التي تنفي التهم التي يتابع بها المتهون، والتي تنطلق أساسا من حادثة السير التي تعرضوا لها ولم تتسبب في أي أضرار".
وأكد بنقادة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هيئة الدفاع ستطعن في الحكم، وستطلب استئناف أول حكم قضائي يصدر في حق معتقلي حراك جرادة.
وكانت المحكمة ذاتها رَفَعَتْ يوم أمس الاثنين محاكمة معتقلي حراك جرادة إلى غاية اليوم الثلاثاء، معلنة حجز ملف كل من أمين مقيلش ومصطفى الدعينن وعزيز بوتشيش وطارق العمري، من أجل التأمل، في أفق عقد جلسة النطق بالحكم؛ فيما جرى تأجيل ملف 7 معتقلين آخرين حتى الـ16 من الشهر الجاري.
في السياق ذاته قال عبد المنعم مقيلش، شقيق المعتقل أمين مقيلش، إن المعتقلين لازالوا يقبعون في السجن الانفرادي ومحرومين من الكتب والأقلام، بعد أن رفض مدير السجن تسليم الأقلام والأوراق التي أحضرها لأخيه.
وسجل مقيلش، في تصريح لهسبريس، أن أخاه يعاني من نحافة كبيرة بعد أن وصل إلى اليوم السابع من إضرابه عن الطعام، الذي باشره منذ الأسبوع الماضي من داخل السجن المحلي بوجدة.
تجدر الإشارة إلى أن المعتقلين الأربعة يتابعون بتهم إخفاء معالم حادثة سير والتجمهر والعصيان ومنع السلطات من تنفيذ أمر بالاعتقال؛ فيما يتابع المعتقلون السبعة، الذين جرى اعتقالهم بعد مواجهات دامية بين المتظاهرين وقوات الأمن، بتهم "إهانة موظفين عموميين، واستعمال العنف والإيذاء ما ترتب عنه جروح مع سبق الإصرار والترصد، والتحريض على العصيان، وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية".