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الرئيسية | جهات | محتجون يطالبون بالتشغيل في الجرف الأصفر

محتجون يطالبون بالتشغيل في الجرف الأصفر

محتجون يطالبون بالتشغيل في الجرف الأصفر
صالح الخزاعي
الأربعاء 11 أبريل 2018 - 08:45

نظّم عدد من الشباب وقفة احتجاج أمام البوابة الرئيسية لإحدى الشركات العاملة في المركب الكيماوي للجرف الأصفر، ضواحي مدينة الجديدة، من أجل المطالبة بما اعتبروه "حقا في الاستفادة من الأولوية في التشغيل، بحكم تواجد المركب الكيماوي فوق تراب جماعتهم".

ورفع الغاضبون المنحدرون من الجماعة القروية مولاي عبد الله، بإقليم الجديدة، صورا للملك محمد السادس ولافتات كُتب عليها: "المجتمع المدني بجماعة مولاي عبد الله تستنكر التماطل وإقصاء الشباب من التشغيل، و"جمعية الشباب المعطلين وجمعية التضامن لعمال الأوراش المغربية بمولاي عبد الله تطالبان بتشغيل أبناء المنطقة".

وفي الوقت الذي شكلت فيه عناصر من الأمن الخاص حزاما للحيلولة دون تمكن المحتجين من ولوج الباب الرئيسي للشركة، ردّد المطالبون بالتشغيل مجموعة من الشعارات الغاضبة.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية في إطار برنامج سطّره الشباب التي تمسه العطالة بالمنطقة، يقضي بتنظيم وقفتين أمام شركات الحي الصناعي للجرف الأصفر، ووقفتين أمام مقر جماعة مولاي عبد الله، ووقفة احتجاجية بساحة مركز مولاي عبد الله، على أن تكون الأشكال الاحتجاجية الخمسة أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد والاثنين.

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