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الرئيسية | جهات | برلمانيتان هولنديتان تأسفان لعدم زيارة الحسيمة

برلمانيتان هولنديتان تأسفان لعدم زيارة الحسيمة

برلمانيتان هولنديتان تأسفان لعدم زيارة الحسيمة
وسام الحنكاري*
الأربعاء 11 أبريل 2018 - 16:17

نشرت النائبة البرلمانية كاتي بيري، عن حزب العمل الهولندي، تدوينة على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" تفيد بعدم السماح لها، وزميلتها النائبة البرلمانية وزيرة هولندا للتجارة الخارجية والتعاون سابقاً، ليليان بلومن، بالقيام بزيارة إلى مدينة الحسيمة لمتابعة آخر تطورات حراك الريف، قصد رفع تقرير إلى البرلمان الهولندي.

وأكدت كاتي بيري في تدوينتها عدم حصولها وزميلتها على إذن من السلطات المغربية للذهاب إلى الحسيمة، وإجراء مناقشات مع عائلات المعتقلين.

"تم الإعلان عن زيارتنا إلى المغرب قبل شهرين، ومع ذلك لم نسمع إلا الليلة الماضية أن هذا الجزء من برنامجنا لا يمكن له أن يستمر، وسنغادر المغرب قبل الأوان"، تقول كاتي في تدوينتها.

وأضافت: "التقينا مع أفراد عائلات معتقلي حراك الريف في الدار البيضاء، وتحدثنا مع محامين من لجنة الدفاع، لكننا نتأسف لكوننا لم نتمكن من زيارة منطقة الريف".

وكشفت كاتي أنهما تحدثتا مع وزير العدل والنائب العامّ وبرلمانيين مغاربة، وأن "السلطات المغربية أخبرتنا بأنه يرحب بنا في موعد لاحق لزيارة الحسيمة".

يذكر أن النائبتين البرلمانيتين كانتا قد زارتا المغرب يوم الاثنين 09 أبريل الجاري، وحضرتا محاكمة قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، بالدار البيضاء، كما التقتا بكل من نور الدين مضيان ورفيعة المنصوري، النائبين البرلمانيين عن إقليم الحسيمة، في مقر مجلس النواب.

*صحافية متدربة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - العباس الأربعاء 11 أبريل 2018 - 16:56
لماذا تاسفان واش الريف والحسيمة كانت اوهي مستعمرة هولنديه لكي ترفعا تقريرا
لايحق لاي دولة ان تتدخل في شؤون المغرب الداخلية كيفما كان نوعها .
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34
2 - Houcine الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:03
ces bonnes femmes qui soit disant défendent les droits de l'homme ou des peuples , ferait mieux de faire un tour en Palestine où, les enfants sont tirés comme des lapins par l'armée israélienne , ou en série où, bachar al assad lance des tonneaux de produits mortel et d'armes chimiques sur les femmes et les enfants ou encore dans les camps du polisario en Algérie . qu,elles aillent chercher leurs gagne pains ailleurs, notre pays et souvrain
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9
3 - عمران الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:08
المغرب بلد له سيادته وله الحق ان يستقبل من اراد ويرفض من اراد .هناك اعراف دبلوماسية لزيارة اللشخصيات السياسية لاي بلد دو سيادة .المغرب ليس "فندق".باي حق ياتي كل من هب ودب للبحت واعداد التقارير في مسالة داخلية لا تخص الا نحن .؟نيتهم مبيتة والسلطات احسنت التصرف
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13
4 - le vagabond الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:12
السؤال هو اذا كنا في دولة الحق والقانون وضمانات حرية الرأي والتعبير، فماذا تخفون في الحسيمة؟؟؟ الحرية لأبناء الشعب الأحرار وكفى من التعذيب السيكولوجي لعاءلتهم ولاهل الريف الذي عانى في فترة الإستعمار وبعد الاستقلال وبعد الإنصاف والمصالحة. لنا ما يكفينا من انفصاليين في الجنوب كامثال اميناتو حيدر التي تتجول في العالم كما تريد لترويج أطروحة البوليساريو ولا من يعاتبها أو يعاقبها. كفى من النفاق مع اعز ابناء هذا الوطن.
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-8
5 - fattah rif الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:13
لا يمكن الاستهانة والتقليل من أهمية الريفيين الشتات واللذين يشكلون لوبي ضاغط على مختلف الدول الأوروبية واقواهم هم الموجودون في هولاندا.في البداية اخطء المخزن الحساب عندما اختزلهم في شخص واحد وهو بارون المخدرات (شعو) لم يكن يتوقع أن الحكومة الهولاندية رفضت إملاءات المخزن تحت ضغط هاؤلاء .
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-11
6 - مغربنا الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:16
من أنتم و من اعطاكم الحق في رفع التقرير عن مدينة لها سيادة من دولتها المغرب فهل الريف تحت لواء الحكم الذاتي الهولندي؟باعتبار لأن اغلب مغاربة هولندا من الريف؟ كفاكم استهتار كل دولة مستقلة بقضائها و أمورها الداخلية، لا تأسفنّ عن الحسيمة و لا على أهاليها فأهل مكة ادرى بشعابها
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9
7 - ونتما مالكم الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:16
هل هولندا ستقبل بتدخل المغرب لو ان امرا مماثلا حصل عندها. تدخل المراتين يجعلنا نحس بان هولندا تعتبر الحسيمة و الريف مقاطعة هولندية . فقط لان عددا من سكان الريف يعيشون هناك. على هدا الحساب من حق بلجيكا و اليابان و امريكا وووو فعل نفس الشيء
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8
8 - عمر تمارة الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:21
لانقبل اي احد ان يتدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا والمرجو من السلطات ان تتعامل بصرامة مع مثل هؤلاء ولن تسمح بمثل هذه التدخلات مستقبلا هولندا ليست وصية علينا فلتذهب إلى الجحيم نحن نعتز بقضاءنا وبسلطاتنا التي تحمينا من مثل هولاء الخونة
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3
9 - مغربي الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:26
و لماذا لم تذهب هاتان البرلمانيتان الى المانيا و تطلع على محاكمة بودجيمون او الى اقليم كاتالونيا للحديث مع العائلات ووزير العدل الاسباني الذي توعد بودجيمون باقصى العقوبات!!!!؟ ؟ ؟ ؟
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4
10 - م ع الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:27
أنتم يجب التعامل معكم كما تعاملت إنجلترا مع الألماني قائد بيغيدا أخدوه في مطار لندن للسجن الخاص بالمرحلين الأجانب بالمطار و أرجعوا في اليوم الموالي في الطائرة بدريعة زيارته لبريطانيا فيه خطر على الصالح العام.
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5
11 - ali الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:45
على حسب فهمي فهما برلمانيات منتخبات من طرف الشعب الهولندي فما دخلها بشؤون الشعوب الأخرى وفهم تسطا ولا تاهما دواوصول ريفية.
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0
12 - Anir الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:52
ولماذا تخشون منهن ؟ هل لديكم شيئ تريدون اخفائه؟
لو كان لديكم قضاء نزيه ودولة ديموقراطية ما كان ليهتم بكم الهيئات الدولية.
عندما ينتهك القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان السيادة الوطنية تبقى أمر ثانوي. ولهذا وجدت محكمة لهاي وذلك لمعاقبة من لا يحترم حقوق الإنسان.
اذن يجب احترام القانون الدولي حتما والا لهاي في انتظاركم. والسلام
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