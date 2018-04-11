برلمانيتان هولنديتان تأسفان لعدم زيارة الحسيمة

وسام الحنكاري*

نشرت النائبة البرلمانية كاتي بيري، عن حزب العمل الهولندي، تدوينة على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" تفيد بعدم السماح لها، وزميلتها النائبة البرلمانية وزيرة هولندا للتجارة الخارجية والتعاون سابقاً، ليليان بلومن، بالقيام بزيارة إلى مدينة الحسيمة لمتابعة آخر تطورات حراك الريف، قصد رفع تقرير إلى البرلمان الهولندي.

وأكدت كاتي بيري في تدوينتها عدم حصولها وزميلتها على إذن من السلطات المغربية للذهاب إلى الحسيمة، وإجراء مناقشات مع عائلات المعتقلين.

"تم الإعلان عن زيارتنا إلى المغرب قبل شهرين، ومع ذلك لم نسمع إلا الليلة الماضية أن هذا الجزء من برنامجنا لا يمكن له أن يستمر، وسنغادر المغرب قبل الأوان"، تقول كاتي في تدوينتها.

وأضافت: "التقينا مع أفراد عائلات معتقلي حراك الريف في الدار البيضاء، وتحدثنا مع محامين من لجنة الدفاع، لكننا نتأسف لكوننا لم نتمكن من زيارة منطقة الريف".

وكشفت كاتي أنهما تحدثتا مع وزير العدل والنائب العامّ وبرلمانيين مغاربة، وأن "السلطات المغربية أخبرتنا بأنه يرحب بنا في موعد لاحق لزيارة الحسيمة".

يذكر أن النائبتين البرلمانيتين كانتا قد زارتا المغرب يوم الاثنين 09 أبريل الجاري، وحضرتا محاكمة قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، بالدار البيضاء، كما التقتا بكل من نور الدين مضيان ورفيعة المنصوري، النائبين البرلمانيين عن إقليم الحسيمة، في مقر مجلس النواب.