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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
هسبريس - و.م.ع
الخميس 12 أبريل 2018 - 06:05

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يكون الطقس غائما بكل من منطقة طنجة والريف والواجهة المتوسطية والسهول الشمالية ومرتفعات الأطلس.

وستكون الأجواء قليلة الغيوم مع سقوط أمطار خفيفة متفرقة بسوس وشمال السواحل الجنوبية والشمال الشرقي، بالإضافة إلى تساقطات ثلجية فوق الأطلسين المتوسط والكبير والريف. في حين ستكون السماء قليلة السحب بباقي الأرجاء.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية بالسهول الشمالية الغربية ومنطقة طنجة وسوس وبالأقاليم الجنوبية، خاصة بعد الظهر، مع رياح رملية بداخل المناطق الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 2 و5 درجات بالمرتفعات، وما بين 3 و8 درجة بالشرق وهضاب الفوسفاط، وما بين 11 و16 درجة ببقية الشمال، وما بين 11 و16 درجة بسوس والمناطق الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 7 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 13 و18 درجة بطنجة واللوكوس والسايس وهضاب الفوسفاط والشمال الشرقي، وما بين 17 و23 درجة بالسهول الشمالية والوسط والجنوب الشرقي، وما بين 23 و28 درجة بسفوح الجنوب الشرقي وشمال المناطق الجنوبية، وما بين 28 و32 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالمنطقة المتوسطية والبوغاز، وقوي إلى جد قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.

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