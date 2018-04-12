القضاء يتعزز بـ"الشباك الوحيد" في أيت أورير

هسبريس من مراكش

أعطيت انطلاقة العمل بخدمة الشباك الوحيد بمركز القاضي المقيم بأيت أورير ليكون بذلك المركز الوحيد والأول على مستوى مراكز القضاة المقيمين بالمغرب الذي بدأ العمل بهذه الخدمة.

وبحسب مصادر هسبريس فإن هذه الخدمة سيكون لها أثر ايجابي هام على جل الخدمات التي تقدم بمركز القاضي المقيم بأيت أورير، الذي يعتبر من ضمن المحاكم القلائل التي تم تفعيل هذه الخدمة فيها على الصعيد الوطني.

وكان مركز القاضي المقيم بأيت أورير شرع بتاريخ 13 مارس المنصرم في أولى الجلسات الرقمية، كأول مركز من مراكز القضاة المقيمين على الصعيد الوطني الذي يتم عقد الجلسات الرقمية فيه، وتعميم هذه العملية بعد ذلك على جل الجلسات التي تعقد بالمركز.