نشرة إنذارية: ثلوج وأمطار ورياح قوية بالمغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن العديد من مناطق المملكة ستشهد انطلاقا من اليوم الأربعاء إلى غاية الجمعة، تساقطات ثلجية هامة، وأمطارا ورياحا قوية.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية أنه يرتقب نزول تساقطات ثلجية مهمة انطلاقا من ارتفاع 1500 متر، وذلك ابتداء من يوم الخميس على الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة في منتصف الليل، بأقاليم إفران، بني ملال، ميدلت ، خنيفرة، أزيلال، الحوز، صفرو، بولمان، تازة، الحاجب، ورزازات، تنغير وتارودانت.

كما تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية هبوب رياح قوية انطلاقا من منتصف نهار اليوم الأربعاء إلى غاية منتصف الليل بأقاليم تازة وصفرو ووجدة، فضلا عن أمطار قوية ابتداء من يوم غد الخميس على الساعة الثالثة زوالا إلى غاية الساعة السادسة مساء من يوم الجمعة، بأقاليم طنجة-أصيلة والعرائش، والقنيطرة، ووزان، وفحص-أنجرة، وتطوان، وشفشاون، وتاونات، وتازة، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، ومكناس، ، وفاس ومولاي يعقوب، والحاجب، وصفرو، والرباط، وسلا، والصخيرات-تمارة، والمحمدية، والدارالبيضاء، وبنسليمان، وافران، وخنيفرة، وبني ملال، وأزيلال، والخميسات.

وستهب رياح قوية -تضيف المديرية- تتراوح سرعتها بين 65 و80 كلم في الساعة، اليوم الأربعاء انطلاقا من الساعة 11 صباحا إلى غاية منتصف الليل بأقاليم الناضور وجرادة، وتاوريرت، وكرسيف، وتازة وصفرو، وفاس ومولاي يعقوب وافران، وميدلت، وبولمان، وفكيك، وورزازات، والرشيدية، وتارودانت، وآسا الزاك، مشيرة إلى هبوب رياح قوية نسبيا إلى محليا قوية، يتوقع أن تبلغ سرعتها 80 كلم في الساعة، منتصف نهار غد الخميس ويوم الجمعة، ستهم سواحل وسهول شمال آسفي، وطنجة، وسايس والأطلس المتوسط، والريف والساحل المتوسطي.