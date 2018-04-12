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خصاص بنك الدم يهدد العمليات الجراحية في وزان

خصاص بنك الدم يهدد العمليات الجراحية في وزان
هسبريس من وزان
الخميس 12 أبريل 2018 - 10:05

يعاني مستشفى وزّان من نفاد مخزون الدم، إذ أشعر مختبر المركز الاستشفائي بنفاد المادة الحيوية الحساسة بجميع فصائلها، ما يزيد من صعوبة التكفل بالمرضى خلال العمليات الجراحية، ويجعل من المستحيل إجراء التدخلات الجراحية المبرمجة.

الوضع المرصود من المنتظر أن يشلّ مشفى المدينة، الذي يعد محجّا استشفائيا لساكنة الحاضرة والضواحي، ليبقى التنقل صوب المراكز الاستشفائية المجاورة الحل الوحيد، ولتضاف هذه المحنة الجديدة إلى تعثر الاشتغال بجهاز "السكانير"، رغم تعزز مشفى المدينة بجهاز جديد قبل أشهر عديدة، دون أن يستفيد مرضى الإقليم منه؛ وذلك وفق ما أكده فاعلون مدنيون في تصريحات متطابقة لهسبريس.

مرد هذا التعثر عزته مصادر مشتغلة داخل المرفق الصحي، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى غياب توتر كهربائي كاف بضمان اشتغال الجهاز.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الوطنية الخميس 12 أبريل 2018 - 10:15
لعل نفاذ مخزون الدم يرجع الى كثرة حوادث السير التي تتطلب اكياسا من الدم يوميا لإنقاذ الارواح وها هو المخزون ينفذ
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